Presencia de puma en zona Lago Hermoso

A través de un comunicado, desde el PNL se indicó que es factible el avistamiento de un puma (Puma concolor) en la zona del Lago Hermoso.

Los espacios naturales protegidos resguardan, esencialmente, los valores naturales y culturales de las distintas ecorregiones del país. Haciendo hincapié en la biodiversidad, estas áreas son, en muchos casos, santuarios de fauna de especies nativas emblemáticas.

Es factible, por lo tanto, que se produzcan en mayor o menor medida, avistamientos de individuos de variadas especies. Como podría suceder con un puma (Puma concolor).

Mientras guardaparques realizan recorridos de monitoreo, adoptando medidas de prevención y seguridad, la Intendencia del Parque Nacional Lanín, a través del departamento de Conservación y la Zona Sur , recuerda cuáles deben ser las medidas precautorias a tomar por parte de los visitantes, en el excepcional caso de que nos encontremos en alguno de los senderos o áreas recreativas con un individuo de esta especie.

Si ven algún puma comuníquense a la brevedad con una autoridad: Guardaparque, Policía, responsables de camping o prestaciones.

Consejos ante la presencia de un puma:

Los pumas suelen evitar la confrontación. No lo acorrale. Déjele una vía de escape.

Mantenga la calma y no corra.

Permanezca firme y de frente al animal, buscando contacto visual con él.

Alce a los niños para que no corran.

Nunca de la espalda al puma y camine despacio, hacia atrás, mirándolo a los ojos.

Intente parecer de mayor tamaño, levantando los brazos, agitando camperas, y manteniéndose erguido y en posición vertical.

No se siente ni se agache.

No se trepe a un árbol ni a una roca.

No se aproxime al animal, especialmente si se está alimentando o con crías.

Si está en un vehículo, no se baje a seguirlo.

Si el puma se vuelve agresivo:

No le dé la espalda ni saque su vista de él.

Grite fuertemente, exagerando los ademanes.