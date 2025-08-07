Presentan Proyecto de Ordenanza para «reclamos vecinales»

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención ciudadana, la concejal Sol Petagna del PRO presentó un innovador proyecto de ordenanza para la creación de “VeciBot”, un asistente virtual conversacional que permitirá a los vecinos y vecinas realizar reclamos municipales de forma ágil, segura y accesible las 24 horas, desde sus teléfonos móviles.

“VeciBot” funcionará a través de WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales, y tendrá como objetivo guiar al usuario en la formulación del reclamo, derivarlo automáticamente al área municipal correspondiente, generar un número de seguimiento y permitir la carga de archivos como fotos, audios o documentos. Además, ofrecerá actualizaciones sobre el estado del reclamo y almacenará los datos para fines estadísticos y de gestión pública.



“La incorporación de herramientas digitales como VeciBot nos permitirá optimizar recursos, reducir tiempos de respuesta y ofrecer una atención ciudadana más transparente, moderna y participativa”, afirmó la concejal impulsora del proyecto.



El proyecto contempla también la creación de informes periódicos para el Concejo Deliberante, con métricas de uso, niveles de satisfacción, tiempos de resolución y un sistema de mapas de calor de los reclamos por zonas. Será una herramienta estratégica para la toma de decisiones y la mejora continua de los servicios municipales.



Además de facilitar la gestión de reclamos, VeciBot apunta a convertirse en una plataforma integral de servicios, que en una segunda etapa incluiría módulos informativos para trámites varios, una ventanilla única para emprendedores, y acceso directo a otros programas municipales.

Este proyecto será tratado en la Comisión Gobierno del Concejo Deliberante.