Presentan un nuevo dinosaurio carnívoro gigante

La Municipalidad de Villa El Chocón y el museo Ernesto Bachmann desarrollarán una conferencia de prensa con motivo de un nuevo hallazgo paleontológico, el de un “dinosaurio carnívoro gigante”. Se realizará el día jueves 7 de julio a las 11 horas en el auditorio del museo. La presentación se desarrollará en simultáneo desde Villa El Chocón, Buenos Aires y Estados Unidos.

El descubrimiento de este espécimen, se remonta al año 2012, cuando, a partir de un convenio entre el equipo paleontológico del Museo “Ernesto Bachmann” de Villa El Chocón, el Área de Paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y The Field Museum, con financiamientos de The National Geographic Society, la Municipalidad de Villa El Chocón, la Fundación Azara y The Field Museum (Chicago, EEUU), resultó en el hallazgo de numerosos huesos de dinosaurios en un campo situado a poca distancia de la costa norte del embalse Ezequiel Ramos Mexía, en la provincia de Neuquén.

Aparecieron, a pocos metros de distancia entre sí, los esqueletos de dos dinosaurios herbívoros del grupo de los rebaquisáuridos, un titanosaurio y, a no más de 20 metros, el esqueleto del enorme carnívoro casi completo, que es el que se presentará.

El sitio donde se halló al espécimen se denomina Barda Atravesada de las Campanas, cortada por el cañadón del mismo nombre es un sitio árido de rocas rojizas que dista unos 20 kilómetros de Villa El Chocón, provincia de Neuquén.

La extracción de los grandes huesos de este animal tomó 4 campañas anuales de 2 a 4 semanas cada una y contó con la participación de numerosas personas como los autores del paper, y además técnicos y estudiantes. La extracción fue apenas el inicio. La preparación del esqueleto, es decir la limpieza de los huesos extrayéndoles la arenisca de alrededor, llevó años, y fue encarada especialmente por los especialistas: Andrés Moretti, Jonatan Aroca, Rogelio Zapata, Akiko Shinya, Mara Ripoll, Miguel Romero y Leandro Ripoll. Una vez completada, llegó la parte del estudio, liderado por el paleontólogo, Juan Canale

Posteriormente, el estudio estuvo a cargo del Museo Bachmann de Villa El Chocón, la Fundación Azara (Universidad Maimónides), la Sección de Ciencias de la Tierra del Field Museum of Natural History de Chicago y la Universidad de Minnesota (EEUU). El fósil fue estudiado por Juan I. Canale, Sebastián Apesteguía, Pablo A. Gallina, Jonathan Mitchell, Nathan D. Smith, Thomas M. Cullen, Akiko Shinya, Alejandro Haluza, Federico A. Gianechini y Peter J. Makovicky.

El trabajo científico fue publicado en el último número de la prestigiosa revista científica Current Biology. El título del trabajo en inglés es “New giant carnivorous dinosaur reveals convergent evolutionary trends in theropod arm reduction”(Nuevo dinosaurio carnívoro revela tendencias evolutivas convergentes en la reducción de los brazos de los terópodos).

La presentación se realizará en simultáneo entre Villa El Chocón, Buenos Aires y Estados Unidos. Quienes no puedan asistir, podrán seguir la conferencia vía zoom, en el siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/j/88595286813?pwd=sv9QkSFLM9sF5e5o3sBlx7z6FzEykk.1

Id de la reunión: 88595286813

Código de acceso: 013578