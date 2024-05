Presentaron en el municipio la acción de ámparo del cobro a la tasa del combustible

El intendente tiene 5 días para contestar la presentación. Recomiendan guardar las facturas «del cobro indebido» al combustible para realizar el reclamo de reintegro de esas sumas.

En diálogo con este diario, el Abogado que representa a las cámaras locales que iniciaron acciones legales al municipio en contra del cobro a la tasa del combustible, indicó «se presentó este lunes la acción de inconstitucionalidad de la ordenanza. El municipio tiene 5 días para responder, por lo que debiera estar haciéndolo el próximo lunes despues de las 10 de la mañana, ya que se cumpliría el plazo. Luego pasa a despacho del TSJ, para ver si hace lugar al pedido de suspensión de la aplicación de la ordenanza de la tasa vial y de contribución o si mantiene vigente la ordenanza. Hoy esta vigente y hasta que no dicte una resolución el Tribunal Superior de Justicia, la van a seguir cobrando. Desde el municipio pueden apelar a al Corte Suprema y dudamos que lo hagan» indicó el letrado.

Por otro lado sugirió a los vecinos que cargaron combustibles que «sugerimos que quienes hayan cargado combustibles desde el día que comenzó este cobro guarden sus tickets, por que allí no está detallado el cobro de la tasa, no esá discriminado, por lo tanto es algo que no corresponde la debida información del art. 4 de la Ley de Defensa al Consumidor, de la debida información del comerciante o proveedor. Así sugerimos guardar los tickets para exigir después, el reclamo de esas sumas de dinero» finalizó a este diario el abogado Lorenzo Rivero.