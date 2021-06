Prestadores turísticos piden certezas al Gobierno nacional de cara a la temporada de invierno

>> gastronomía, Locales, Regionales, Turismo

Este miércoles hubo una reunión de cámaras y prestadores turísticos de la Patagonia y de Mendoza por Las Leñas, donde se elaboró una nota dirigida al ministro de turismo de la Nación, Matías Lammens, en la que se le pide definiciones acerca de la temporada turística de invierno que se aproxima.

“Necesitamos definiciones que nos permitan salir de la incertidumbre sobre la temporada de invierno: saber si se realiza o no; si las vacaciones se adelantan, se mantienen o se retrasan; si se acortan o se extienden”, expresó Gustavo Fernández Capiet, vicepresidente de la AHGSMA y protesorero de la FEHGRA en declaraciones radiales.

“Las idas y vueltas de versiones nos dejan desconcertados a los prestadores turísticos, pero también a las familias que desean programar sus vacaciones, ya que el proceso no es instantáneo. Por eso pedimos un horizonte de certezas que nos permita poner la maquinaria en marcha”, sostuvo.

Fernández Capiet comentó además que “el sector turístico es uno de los más golpeados a nivel mundial y planteamos que no resiste otra temporada como la del año pasado. A nivel nacional ya tenemos alrededor de 12.000 empresas que han cerrado directamente y 180.000 puestos de trabajo que se han perdido”.

En ese sentido, explicó que “la temporada de invierno nos va a permitir, por un lado, sostener el empleo, y por el otro, tratar de cortar este incremento mensual que hay de deudas, de compromisos y de obligaciones”.

En cuanto al pedido de certezas elevado al Ministerio de Turismo de la Nación, y al gobierno de la Provincia de Neuquén, el vicepresidente de la AHGSMA detalló que se piden:

Fechas previsibles de apertura.

Fechas previsibles de vacaciones.

Claridad en el funcionamiento del programa de vacunación.

Tener una programación de las frecuencias aéreas.

Por otra parte, se refirió a la dificultades de acceder a la asistencia, “la actividad no es una actividad acostumbrada a recibir subsidios. La asistencia se agradece, pero es escasa y llega a un sector que quiere trabajar. Además, el acceso es cada vez más difícil: en el último REPRO, no accedió el 40% de las empresas de hotelería y gastronomía que lo pidió. Entonces, al achicarse las asistencias, pedimos trabajar. Obviamente, no discutimos protocolos, aforos, cuidados y demás. Lo que necesitamos es ir compensando la falta de asistencia con trabajo”, concluyó Fernández Capiet.