Presunta cocaína adulterada: hallan un remedio veterinario en una de las muestras

En el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal por la venta de estupefacientes supuestamente adulterados en la ciudad de Neuquén, los análisis solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira, revelaron que la cocaína secuestrada durante uno de los cuatro allanamientos que se realizaron, contenía un medicamento veterinario.

La investigación permitió avanzar en distintas medidas judiciales que derivaron en la identificación de cuatro puntos de venta distintos, donde se realizaron allanamientos y secuestro de drogas y de otros elementos de interés para la causa.

El origen del caso tiene que ver con una alerta sanitaria emitida por el sistema de Salud de la provincia, a partir de la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y zona de adyacencia.

Como resultado de los estudios realizados por parte de la dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional (C.A.B.A) sobre el material incautado, se estableció que en uno de los domicilios allanados -donde una de las víctimas que sobrevivió había adquirido la droga- la cocaína estaba cortada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario.

El hallazgo forma parte de las líneas de investigación en curso por comercialización de drogas y no implica, por el momento, una vinculación directa con fallecimientos registrados.

Investigación

A partir de la detección de esta sustancia, la fiscal del caso dispuso la ampliación del oficio respecto de las muestras biológicas incorporadas a la causa y notificó a las autoridades sanitarias. En este caso, el departamento de Antinarcóticos de la Policía se ocupó del traslado de las muestras a un laboratorio que, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, realizará los estudios específicos.

El Levamisol es un medicamento veterinario de aspecto similar a la cocaína que ha sido utilizado como sustancia de corte y que puede provocar efectos adversos en las personas.

La investigación continúa en desarrollo para determinar responsabilidades y establecer el alcance de los hechos analizados, ya sea respecto de la venta de las drogas como en el caso concreto de la adulteración.