Problemas edilicios: suspendieron hasta nuevo aviso las clases en la Escuela 313 después de que explotará un plafón

A través de un comunicado, se informó a la comunidad educativa, los múltiples problemas edilicios que impiden el normal funcionamiento de las jornadas escolares. Se decidió suspender las clases hasta nuevo aviso. Mientras que los padres solicitan a la Defensoria del Niño y demás intituciones, acompañar los reclamos que tienen que ver con la seguridad de los alumnos/as y cuerpo docente.

A través de un comunicado desde la institución, se dio a conocer los múltiples problemas edilicios, que impiden un normal desarrollo de las jornadas escolares.



Comunidad educativa Escuela N° 313:



Como es de público conocimiento, les comunicamos que nos encontramos atravesando problemas edilicios dado que el edificio escolar en el que actualmente funcionamos era una gamela de chapadur, del obrador de la Represa Alicurá, instalado el 26 de octubre de 1995. Con la promesa de que funcionaria así por un plazo de 5 años, luego se construiría el edificio definitivo. Este año, cumple 30 años y nos encontramos frente a diferentes problemáticas:



 Cielorrasos podridos debido a las goteras lo que provoca desprendimiento de las luminarias.

 Mal funcionamiento de la instalación eléctrica dado que no salta la térmica ni los disyuntores ante cortocircuito. Por tal motivo, nos vemos obligados a suspender las clases hasta nuevo aviso. Sumado a esto, existen otras necesidades edilicias, que se detallan a continuación:

 La pared del aula 1 se encuentra agrietada desde el cielorraso hasta el piso.

 El baño para personas con movilidad reducida se encuentra sin cerámicos y sin inodoro desde hace 15 días.

 Los baños de alumnos/as presentan pérdidas de agua, mochilas y griferías rotas.

 El único baño para docentes y auxiliares, se inunda constantemente.

 Las rampas para personas con movilidad reducida carecen de goma antideslizante y barandas.

 La mesada de la cocina está partida y los cajones están rotos.

 En la pileta de la cocina, falta el sifón y se encuentra funcionando con un bidón cortado.

 En la cocina hay goteras que afectan los tableros eléctricos.

 Las canaletas y rejillas del patio exterior están rotas.

 Las canillas de la sala de plástica y cocina presentan pérdidas de agua constantes.

 El desagote de la pileta de plástica va directo al patio.

 Las clavaderas del techo de ingreso a sala de maestros están quebradas.

 No existen luces de emergencia.

 En los espacios de Educación Física y Música hay goteras.

 El cerco perimetral se encuentra roto en diferentes sectores.

 El portón trasero está desoldado y descuadrado.

 La cooperadora compró los tanques de agua para que sea posible dar inicio al ciclo lectivo 2025.

 En la tercera puerta de salida al patio exterior se encuentra roto el panel de la pared.

El día Martes en plena clase con estudiantes, se desprende un plafón, emana olor a quemado y no salta térmica, lo cual implicó la evacuación inmediata de los niños/as. Lo mismo sucedió en sala de Plástica durante el turno tarde.



Nos encontramos a la espera de informes profesionales y soluciones concretas para garantizar el normal dictado de clases en un ambiente seguro. Como así también, se acordó en la reunión realizada en el día de la fecha con las familias presentes, iniciar acciones para dar a conocer a la comunidad de San Martín de los Andes y entidades de protección de infancias sobre la situación edilicia que estamos atravesando.

Saludos cordiales.



Equipo Directivo Escuela Primaria N° 313

En la misma línea, las familias de la 313, firmarán una solicitud en Fiscalía para que desde la Defensoría del menor se involucren en la protección de los Derechos del Niño.

