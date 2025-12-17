RegionalesSeguridadSociedad

Prohíben el uso del fuego en Parques Nacionales de la región hasta abril de 2026

Por: Victoria Veloso

En el marco de la campaña “Solo Huellas. Recomendaciones y cuidados en la naturaleza”, autoridades de Parques Nacionales recordaron que el verano es la época de mayor riesgo de incendios forestales y llamaron a extremar los cuidados ambientales.

Debido a las condiciones meteorológicas actuales y las proyecciones para la temporada estival, se dispuso la prohibición total del uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, medida que rige hasta el 30 de abril de 2026.

Según la normativa vigente, los únicos espacios habilitados como Fuego Seguro son los campamentos organizados, administrados por prestadores turísticos autorizados y que cuentan con sistemas de combate contra incendios. En esos lugares, el fuego debe apagarse siempre con agua y nunca dejarse sin supervisión.

Asimismo, está prohibido el uso de roquet quemadores —dispositivos que utilizan leña y generan brasas— en playas, senderos y zonas de montaña. Solo está permitido el uso de calentadores portátiles. También se recordó que las colillas de cigarrillos deben apagarse completamente, no arrojarse al suelo y que todos los residuos deben regresarse con quien los genera.

Ante la detección de columnas de humo, se solicita dar aviso inmediato a los teléfonos de emergencia de cada localidad o Parque Nacional.

Para más información sobre la prevención de incendios forestales se puede consultar el sitio oficial:
https://argentina.gob.ar/interior/parquesnacionales/prevencion-de-incendios-en-parques-nacionales

Redes oficiales:
📲 Instagram: @pnlanin | @parquenacionalnahuelhuapi | @parquenacionallagopuelo | @pn_los_alerces
📘 Facebook: Parque Nacional Nahuel Huapi | Parque Nacional Lanín | Parque Nacional Los Alerces | Parque Nacional Lago Puelo
🌐 Web: www.nahuelhuapi.gov.ar

