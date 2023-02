Proponen eliminar el requisito de edad en el acceso a cargos públicos

>> Regionales

En la primera sesión del año del Consejo Provincial de Juventudes (Coprojuv), se presentó y aprobó una propuesta que busca fomentar y facilitar la participación política de las juventudes neuquinas.

Este martes se realizó en Villa Chocón la primera sesión del año del Consejo Provincial de Juventudes (Coprojuv), con la participación de unos 600 jóvenes de toda la provincia. En el encuentro, se presentó y aprobó un proyecto que propone eliminar el requisito de mínimo de edad para acceder a cargos públicos establecido en la Constitución Provincial, con el objetivo de fomentar y facilitar la participación política de las juventudes neuquinas.

Durante la sesión, que se llevó adelante en el Sum del casco histórico de la localidad con la participación de jóvenes de 32 localidades neuquinas, los consejeros y consejeras presentaron una propuesta para “buscar los mecanismos y herramientas necesarias que permitan eliminar las barreras establecidas por la Constitución Provincial para el acceso a cargos públicos”.

Actualmente, algunos de los cargos que requieren un mínimo de edad son 30 años para gobernador, vicegobernador y ministro y 21 años para diputado provincial y concejal.

La ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci Giménez, manifestó su apoyo al proyecto. “Desde que iniciamos la gestión en el ministerio empezamos a trabajar sobre el proyecto de vida de las juventudes en todas sus aristas: la capacitación en oficios, el boleto estudiantil gratuito, el acompañamiento al empleo, entre otras. Todas estas cosas se fueron materializando en políticas públicas, eso tiene su origen cuando el gobernador nos dice que éramos el presente, y así surgieron grandes conquistas, donde hubo una decisión política de que eso se convierta en leyes”.

En este contexto, agregó que “lo que nos faltaba era garantizar la participación política de las juventudes, las juventudes presentes son las que ocupan espacios de decisión. Si queremos hacer política para transformar los espacios que habitamos desde una perspectiva joven tenemos que involucrarnos y esto implica también hacer ruido para eliminar esas barreras que no nos permiten ocupar esos espacios. Felicito que pongamos este tema en la mesa”.

La subsecretaria de Juventud y presidenta del Coprojuv, Natalia Garay, expresó que “cuál es el criterio que se utilizó para establecer el mínimo de edad, no lo sabemos, desconocemos, pero si entendemos que no debería estar, que el criterio para ocupar un lugar debería ser el reconocimiento, el tener ganas, la trayectoria militante, la capacidad, medir por otras variables el acceso a esos cargos y no que la edad sea un impedimento”.

El secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), Pablo Gutiérrez Colantuono, manifestó que “queremos espacios de gobierno para que la gente ingrese en esos espacios y se resuelvan los problemas de la ciudadanía, para eso necesitamos abrir puertas como ustedes las están abriendo en el día de hoy. La idea del Coprojuv es construir ideas, presentarlas al Gobierno de la provincia del Neuquén y el gobernador evaluará la fuerza que tiene el pedido que hemos trabajado”.

La propuesta de los consejeros y consejeras de distintos puntos de la provincia es el resultado de una idea que nació durante un conversatorio sobre la reglamentación de la Ley de Promoción Integral de Juventudes que se realizó en noviembre del año pasado en Neuquén capital. Luego de ello, se trabajó en las comisiones del Consejo, en las áreas de juventud locales.

Maira Muller, consejera institucional de la Microrregión Sur del Coprojuv, consideró que “es momento de visibilizar las habilidades, las potencialidades, el empoderamiento de las juventudes neuquinas. Las juventudes no estamos exentas a las decisiones que se toman en nuestra provincia y es necesario ocupar espacios de toma de decisión y de poder. La edad no debe ser un impedimento cuando ciudadanos y ciudadanas con compromiso con su localidad presenten un proyecto político”.

El Coprojuv está integrado por jóvenes que representan a las cinco microrregiones de la provincia y que debaten las políticas públicas con mirada territorial y generacional. Algunas de las temáticas en las que han trabajado en los últimos años han sido el boleto estudiantil, acompañamiento al empleo joven y emprendedurismo joven, conectividad y accesibilidad a Internet, creación de apps con datos de importancia para las juventudes, políticas públicas para personas jóvenes con discapacidad y cuidado del ambiente, entre otras.

De la actividad en Villa El Chocón participaron también la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferrareso, el subsecretario de Diversidad, Luis María Ricciuto, el intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, el titular de la Unidad de Coordinación de Promoción de Actividades Públicas y Relaciones Institucionales de la municipalidad de Neuquén, Gerardo Gutiérrez y autoridades de gobiernos locales, entre otros.