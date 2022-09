Protocolo de acción para las personas ante un encuentro potencialmente riesgoso con pumas (Puma concolor)

>> Sociedad

Recomendaciones, ante el encuentro con un Puma. Conocé cómo actuar si casualmente te cruzas a este felino.

1. Hágase ver lo más grande posible. No se acerque al puma, mantenga la calma, mire hacia el puma y levante los brazos para buscar aparentar ser lo más grande posible. Si está acompañado, súbase en la espalda de su acompañante para aparentar mayor tamaño. La idea es convencer al puma que Ud. no es una presa y que puede ser un peligro él.

2. Dele siempre al puma una oportunidad para salir. No lo acorrale. La mayoría de estos felinos grandes son calmos y tratan de evitar la confrontación. Retroceda lentamente y asegúrese de generarle una vía de escape.

3. No huya. El huir puede desencadenar en un ataque desde atrás (se genera una imagen de presa en estos depredadores). Recoja a los niños (si los hubiera) para que no cunda el pánico y para que no corran. Aunque puede ser difícil, recogerlos sin agacharse y sin darle la espalda al puma. No se agache o se ponga en cuclillas, ya que una persona en cuclillas o agachada puede parecerse mucho a una potencial presa de 4 patas.

4. Vocalice. Hable con calma y con regularidad.

5. Si el puma se aproxima, sea agresivo. Los pumas suelen atacar mediante el uso de la emboscada. Pero cuando un puma es visto, puede decidir atacar a su presa (es decir, usted) en ese momento. Trate de aparentar ser amenazante, agite los brazos, camperas, palos, grite, etc.

6. Tire palos y piedras. Si lo anterior no asusta o amedrenta al puma cuando se acerca, tire piedras, palos, ramas, lo que esté a mano. La investigación ha demostrado que el comportamiento agresivo de la supuesta presa, puede frustrar un ataque de estos felinos.

7. Contraatacar. Si el león ataca, luche con todo lo que se tenga a mano (palo, cuchillo, herramientas de jardín, piedras, etc.). Si usted tiene un arma de fuego, sabe cómo usarla de manera segura y efectiva (está habilitado para su uso y conoce las legislación provincial y nacional al respecto) y no tiene otra opción que matar a un puma en defensa propia o de otra persona, debe informar de ello inmediatamente al Cuerpo de Guardafauna del Neuquén o al CEAN dentro de las 72 horas.

En la siguiente tabla se resume la interpretación del comportamiento de un puma, discriminado según el riesgo para un humano que interactúa con este felino