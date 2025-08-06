Provincia entregará aportes para equipar hosterías y promover el rally del norte neuquino

Se firmaron convenios que prevén aportes para equipar las hosterías municipales de Huaraco y El Cholar; y el tercer compromiso es para promover el rally deportivo que se desarrollará entre los días 15 y 17 de agosto, en Chos Malal.

El gobernador Rolando Figueroa suscribió este lunes junto al intendente de Tricao Malal, Jorge Gutiérrez, y la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, dos convenios por los cuales la provincia entregará aportes no reintegrables a las comunas con el fin de equipar las hosterías municipales.

Se realizó en el contexto de la celebración del aniversario de Chos Malal, la comitiva provincial, encabezada por el gobernador y sus ministros, rubricaron convenios regionales que buscan potenciar las hosterías municipales y promover el rally del norte neuquino como evento deportivo y turísticos de la región del Alto Neuquén.

En el caso de Tricao Malal, la provincia le otorgará un aporte no reintegrable de 10 millones de pesos para financiar la compra de equipamiento y materiales para el reacondicionamiento del edificio de la hostería municipal Huaraco.

En El Cholar, la provincia le otorgará un aporte no reintegrable de 10 millones de pesos para financiar la compra de equipamiento, bazar y materiales para la refacción edilicia, con destino a la hostería municipal.

Ambos convenios fueron firmados también por los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

Evento deportivo en el norte

Durante la misma jornada, se firmó también el convenio de colaboración para realizar y promover el “rally del norte neuquino”. En este sentido el documento tuvo por objeto formalizar la colaboración entre la provincia y la municipalidad de Chos Malal, para la realización del evento deportivo que se desarrollará entre los días 15 y 17 de agosto.

La provincia se comprometió a otorgar a la municipalidad un aporte económico no reintegrable por la suma de 10 millones destinado a solventar los gastos de organización, logística y ejecución del evento mencionado que reúne a las familias simpatizantes de las carreras.

Este convenio fue firmado también, por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.