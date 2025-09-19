Provincia invierte 2.000 millones de pesos para insumos de cirugía cardiovascular

Mediante una licitación, el ministerio de Salud de Neuquén convoca a empresas para proveer material quirúrgico especializado.



La Provincia de Neuquén, a través del ministerio de Salud, publicó la licitación 554 para adquirir insumos especializados para cirugía cardiovascular en pacientes adultos, con un presupuesto de 2.042.295.696 pesos.

La convocatoria tiene como destino específico el Servicio de Cardiología del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, principal centro de referencia sanitaria de la provincia.

La apertura de sobres se realizará el 2 de octubre a las 10 en las instalaciones del ministerio de Salud, ubicado en el Centro Administrativo Ministerial de Antártida Argentina 1.245, en Neuquén capital. El acto estará a cargo de la dirección provincial de Administración.

Una característica destacada de esta licitación es su modalidad completamente digital. Los proveedores interesados deberán presentar sus ofertas exclusivamente a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CO.DI.NEU.), accesible desde el portal www.contadurianeuquen.gob.ar.

Requisitos y plazos

Las empresas que deseen participar tienen plazo hasta la fecha y hora fijadas para la apertura (2 de octubre a las 10) para presentar sus propuestas. Para acceder al sistema, los proveedores deben obtener previamente un usuario y contraseña en la plataforma provincial.

La documentación técnica y administrativa se encuentra disponible sin costo en dos sitios oficiales: el portal de licitaciones de la Provincia (https://licitaciones.neuquen.gov.ar/) y la página específica del ministerio de Salud (www.saludneuquen.gob.ar/licitaciones).

Los interesados que requieran asistencia técnica sobre el funcionamiento de la plataforma digital pueden comunicarse con el Servicio a Proveedores de la Contaduría General de la Provincia, cuyos datos de contacto están disponibles en www.contadurianeuquen.gob.ar.