Provincia invierte en obras para fortalecer el paso Mamuil Malal

Neuquén tiene dos frentes de trabajo activos en inmediaciones a este paso internacional: por un lado, avanza en la pavimentación de la ruta provincial 60 a través de la cual se accede a Mamuil Malal y, por otro lado, extiende la línea eléctrica hasta el complejo fronterizo.



Neuquén es la provincia argentina con mayor cantidad de pasos fronterizos habilitados y ha hecho de la integración con Chile una verdadera política de Estado. Vínculos históricos, culturales, económicos y turísticos afianzaron a lo largo de los años el contacto a ambos lados de la cordillera de los Andes.

Mejorar la infraestructura para fortalecer la vinculación entre la provincia y las regiones trasandinas es uno de los objetivos trazados por el gobernador Rolando Figueroa, a pesar de que el funcionamiento de los pasos fronterizos depende del gobierno nacional.

Tal es así que Neuquén decidió invertir este año en la pavimentación de la ruta provincial 60 y también destinó recursos provinciales para llevar energía eléctrica hasta el paso Mamuil Malal, por el rol estratégico que tiene para el desarrollo turístico binacional.

Por tal motivo quienes transiten por el lugar se encontrarán en estos días con equipos y operarios viales y también con personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) abocados a estas tareas. Si bien la obra de electrificación prevé culminar este año, la obra de asfalto demandará más tiempo de ejecución.

El cuarto paso pavimentado

Cuando termine la pavimentación de la ruta provincial 60, desde el portal de acceso al Parque Nacional Lanín hasta el límite con Chile, Neuquén sumará su cuarto paso internacional totalmente pavimentado. Hasta ahora los únicos que reúnen esta caracteriza son Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma.

La obra contempla la pavimentación de 12,24 kilómetros, es financiada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y tiene un plazo de ejecución de 18 meses corridos.

Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la ruta 199 que enlaza con importantes centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco.