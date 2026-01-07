Locales

Provincia licitó el mantenimiento de la videovigilancia en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La empresa Datastar S.A. presentó oferta para prestar el servicio de videovigilancia de los sistemas ubicados en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Centenario y Zapala.

La apertura de sobres se realizó en el ministerio de Seguridad y Datastar SA fue la única empresa que presentó oferta para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Video Seguridad Pública Urbana.

La licitación prevé un plazo de ejecución de seis meses, con opción a prórroga por un período igual y en las mismas condiciones, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad operativa del sistema, considerado clave para la seguridad ciudadana.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Seguridad.

El llamado a licitación fue autorizado mediante el Decreto Provincial N.º 1603/2025, que faculta a la Dirección Provincial de Administración a efectuar el proceso licitatorio y a designar a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación.

