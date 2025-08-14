Cultura y espectáculos

Próxima Charla: «El Camino del 5% para Recorrer junto a Jonatan Loidi»

Por: Victoria Veloso

Fecha:

En el marco del ciclo de Charlas SMA Evoluciona de Cotesma, y coorganizado con el Club de Emprendedores SMA, el reconocido conferencista internacional Jonatan Loidi llegará a nuestra ciudad para brindar una charla exclusiva sobre cómo alcanzar el éxito y destacarse entre la mayoría.

Bajo el título «El Camino del 5%», Loidi compartirá su visión sobre las diferencias entre el 95% de las personas que transitan una vida cómoda sin grandes logros, y el 5% que logra hacer cosas extraordinarias. “Si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, debes hacer exactamente lo contrario a lo que hace el otro 95%”, asegura el conferencista.

Durante la charla, Jonatan abordará una serie de temas claves para lograr una transformación personal y profesional, tales como:

-Gestión del cambio (Jonatan es autor del libro “Crisis/Cambio”)

-Innovación simple de alto impacto

-Fijación y ejecución de objetivos

-Gestión eficiente del tiempo

-Actitud emprendedora e intraemprendedora

-Diseño del propósito

-Triple impacto

-Liderazgo positivo

El evento se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a las 20:00 h en el Centro Cultural Cotesma (Gral. Roca 1154, San Martín de los Andes). Las entradas ya están disponibles en línea a través de la página oficial de Cotesma.

Jonatan Loidi es un destacado conferencista internacional que ha dictado más de 700 charlas en 20 países. Además, ha sido Conferencista TEDx en cuatro ocasiones. Con una formación académica que incluye estudios en Harvard, Disney, MIT y Japón, Loidi ha dirigido el reconocido programa de calidad de servicio en Disney Orlando, donde fue nombrado Embajador de la Cultura Disney. Es también columnista en medios como Forbes, CNN, e Infobae, y conductor del exitoso podcast ADN Empresario, que ocupa el puesto 100 en el ranking de Spotify.

