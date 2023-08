«Pumas de la estepa» llega a la Sala Günther Blaas

>> Actualidad, Cultura y espectáculos

El próximo domingo, 27 de agosto a las 19hs, en nuestra querida Sala Günther Blaas, realizaremos la proyección especial, con entrada libre y gratuita, del Cápitulo N°4 de la Serie “PUMAS DE LA ESTEPA”, junto al Ecólogo y Explorer de National Geographic, Dr. Emiliano Donadio.

Producida por Jumara Films para National Geographic, “Pumas de la estepa” es una serie documental, filmada en los increíbles paisajes de la estepa patagónica que indaga sobre la relación de los seres humanos y la naturaleza.

El conflicto entre los grandes depredadores y los productores ganaderos no es algo nuevo, pero se ha llegado a un límite crítico en donde los ecosistemas naturales agonizan.

A lo largo de miles de años, el puma (Puma con color), uno de los cazadores más formidables de la naturaleza, se ha extendido desde Alaska hasta la Patagonia más austral sorteando todo tipo de inconvenientes para sobrevivir en lugares de lo más disimiles: selvas, desiertos, bosques y montañas.

Esta historia tiene lugar en tres Parques Nacionales de la estepa patagónica, donde el puma habita desde hace siglos. Es allí, donde la tensión entre los depredadores y sus vecinos, los grandes productores de ovejas o los pequeños productores de pueblos originarios, crece sin parar. Algunos le temen, otros lo odian ¿Es un odio cultural o un odio de supervivencia? La tensión aumenta y hay que tomar decisiones.

Hace más de cinco años que el ecólogo y explorer de National Geographic, Dr. Emiliano Donadio, trabaja en uno de los proyectos de conservación más importantes de Sudamérica. Su objetivo es conocer y estudiar los comportamientos del puma y sus presas. Junto a su equipo se aventuran por los desafiantes cañadones y mesetas patagónicos en busca de los animales: colocan cámaras por toda la zona para detectar por dónde andan; ponen trampas y capturan pumas, guanacos y choiques para colocar unos collares que permiten conocer sus movimientos. El trabajo es intenso durante el día y la noche, a veces pasando mucho frio o bajo el calcinante rayo del sol, con los vientos imparables del sur y las nevadas de los duros inviernos. A pesar de las dificultades el equipo trabaja de sol a sol para dar un paso hacia adelante en la búsqueda por entender las relaciones entre estos depredadores y su entorno.

Episodio N°4: “COEXISTENCIA”

La coexistencia entre los grandes depredadores y los seres humanos es posible, solo es necesario cambiar algunos hábitos de producción y sumar nuevas herramientas ¿Podremos lograr una coexistencia más pacifica?

La serie cuenta con el apoyo de:

– Ministerio de Cultura de Nación;

– Renacer Audiovisual;

– Prince Albert II of Mónaco Fundation;

– Freyja;

– Fundación Rewilding Argentina;

– Aves Argentinas;

– WCS;

– Administración de Parques Nacionales de Argentina.

PROTAGONISTAS

EMILIANO DONADIO/ECÓLOGO

El explorer de NatGeo Emiliano Donadio se crió en la Patagonia argentina, donde desarrolló un fuerte aprecio por la naturaleza. El enfoque de Donadio está en la ecología y la conservación de la vida silvestre, e investiga procesos que incluyen interacciones depredador-presa, interacciones competitivas y migraciones. A lo largo de su carrera, Donadio ha estudiado pumas, zorros, zorrinos, vicuñas, guanacos, cóndores andinos, invertebrados y comunidades vegetales. Asistió a la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo una licenciatura en Zoología en 1999. Unos años más tarde, recibió una prestigiosa beca Fulbright que le permitió realizar su trabajo de posgrado en la Universidad de Wyoming, donde obtuvo una maestria en Zoologia en 2005 y un Ph.D. en Ecologia en 2012. Donadio luego regresó a Argentina donde vive actualmente, desempañándose como Director Cientifico de la Fundación Rewilding Argentina.

ANDRÉS NOVARO/ECÓLOGO

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), ha encabezado proyectos de conservación e investigación de WCS en la estepa patagónica y andina desde 1999. Estudió los efectos de la casa en zorros culpeos para su doctorado en la Universidad de Florida y ha dirigido acciones de investigación y conservación relacionadas con la extinción ecológica de la vida silvestre nativa, las migraciones de guanacos y el conflicto entre depredadores. Recibió un premio Whitley Fund for Nature 2005.

JIM WILLIAMS/BIÓLOGO

Jim es un biólogo de vida silvestre galardonado que trabajó para Montana Fish, Wildlife and Parks durante 31 años. Jim es ahora el gerente de Asociaciones de la Iniciativa Heart of the Rockies. Estudió la ecología de los pumas para obtener su maestría en el frente de las Rocky Mountains de Montana y desde entonces ha estado trabajando en varios temas relacionados con la conservación de pumas y otros animales salvajes. Ha trabajado con biólogos en Chile y Argentina en una variedad de proyectas de conservación de vida silvestre. Es autor del libro “Path of the Puma”

JACOB GOHEEB

Es profesor del Departamento de Zoología et Fisiología et Botanica de la Universidad de Wyoming y que tambien trabaja con Earthwatch en Kenia, con amplios intereses de investigación en dinámica y estructura de comunidades, interacciones entre plantas y animales y biologia de la conservación. Disfruta vinculando la teoría con los datos, y se esfuerza por abordar conceptos ecológicos importantes sin dejar de estar basado en el empirismo.

JUAN MARÍA RAGGIO PRODUCTOR

Desde muy joven, Juan ha estado involucrado en varios proyectos de conservación, adquiriendo un amplio conocimiento de los problemas ambientales que afectan a la región y su vida silvestre. Hoy es presidente de una de las ONG ambientalistas más importantes del continente, Aves Argentinas/Birdlife International.

Habiendo participado en diferentes producciones documentales de naturaleza, incluyendo Patagonia Mágica para Disney Nature, Juan pasó a fundar Jumara Films, donde produjo «El Ocaso del Macá Tobiano». Narrado por Ricardo Darin y con música de Gustavo Santaolalla, este documental fue una pieza crucial en la creación del nuevo Parque Nacional Patagonia, una importante área protegida para la especie.

En 2019 condujo «Libres por Naturaleza», un segmento de conservación en el noticiero central de Canal 9 de Argentina.

Obtuvo una Mención de Honor en el World Wildlife Day Film Showcase 2021 organizada por Jackson Wild por su serie «Heroes De La Conservación» (2×48/2019).

Recientemente, colaboró con NatGeo y WDR en la producción de la serie «Argentina salvaje» (3×48 */2023), que muestra la vida silvestre única de Argentina.

Además ha producido las expediciones en Argentina, Uruguay y Chile para el prestigioso proyecto de conservación Pristine Seas de la National Geographic Society.

Su amplia experiencia y pasión por la conservación lo han convertido en una figura destacada en el campo, y su trabajo continúa inspirando y educando a personas de todo el mundo.

MARIANO FERNÁNDEZ DIRECTOR

Estudió en la Escuela Argentina de Naturalistas y en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda.

Con 20 años de experiencia trabajando como jefe de producción, director de producción y productor en largometrajes y series, en 2018 se suma al equipo de Jumara Films y concentra su actividad en documentales de naturaleza y conservación, habiendo participado en la serie “Wild Argentina” para NatGeo-WDR (3×48/2023), en la serie “Héroes de la conservación” para NatGeo (2×48/2019) y en numerosas campañas de conservación en Argentina, Uruguay y Chile con el prestigioso proyecto Pristine Seas de National Geographic Society.

Como director ha realizado la serie web “Crónicas ferreteras” para UN3TV (13×7/2018) y el largometraje “El hijo de Dios – Un western Bíblico Futbolero” (90/ 2016 – Mejor Pelicula “OVERTIME FILM FESTIVAL” 2016/MÉXICO).

Ha participado también en largometrajes internacionales como “The revenant” de Alejandro G. Iñariitu (2015) y “Lucky Luke” de James Huth (2008), en aclamados y premiados largometrajes nacionales como “Rojo” de Benjamin Naishtat (2017) y “Errante corazón” de Leo Brzezsicki (2019), además de haber realizado muchos comerciales internacionales, principalmente para Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España y Francia.