LocalesSociedad

¿Qué parte no se entiende? residentes y turistas realizan fogatas a pesar de la prohibición

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Parque Nacional Lanín informa que, en el marco de la emergencia ígnea vigente y ante la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings organizados, se intensificaron las recorridas de control por parte del Cuerpo de Guardaparques en áreas lacustres, costas de lagos y ríos y en distintos sitios de uso público.

A pesar de la amplia información difundida y de las restricciones establecidas, durante los operativos se han detectado residentes y visitantes realizando fuego, acampando en sectores no habilitados y circulando con perros, conductas que representan un grave riesgo ambiental y para la seguridad de las personas, en un contexto de extrema vulnerabilidad frente a incendios forestales.

Estas acciones ponen en peligro los ecosistemas del Parque, la infraestructura y la vida humana. Como consecuencia, se están labrando actas de infracción, con multas que van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, según la gravedad de cada caso; sin prejuicio de la realización de la denuncia penal en el caso de fuego en lugares no habilitados.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín se recuerda que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings con prestaciones habilitadas, sin excepciones, y que el respeto de esta medida es fundamental para prevenir incendios y evitar daños irreversibles.

Asimismo, se solicita la colaboración de prestadores turísticos, guías, residentes y visitantes, quienes pueden contribuir con el control y la fiscalización informando situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o material audiovisual, comunicándose con la Radioestación del Parque Nacional Lanín al teléfono 02972-427210.

El Parque Nacional Lanín reitera que cuidar el área protegida es una responsabilidad de todos.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Neuquén colabora activamente en el combate del fuego en Chubut

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Atención a migrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El objetivo del espacio garantizar el acceso igualitario a...

Accidente en Junín de los Andes dejó a un niño con muerte encefálica

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron este...

Phoenix aportará a las becas Gregorio Álvarez por tercer año consecutivo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este miércoles el gobernador Rolando Figueroa y el CEO...

Provincia licitó el mantenimiento de la videovigilancia en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La empresa Datastar S.A. presentó oferta para prestar el...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640