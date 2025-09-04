¿Qué pasa con los microbasurales en San Martín de los Andes?

Vecinos denunciaron que arrojaron basura proveniente de Chapelco en un terreno privado de la ciudad. Los papeles arrastrados por el viento esparciéndose por la ladera preocuparon por el riesgo ambiental.

El material registrado revela que gran parte de los residuos —entre ellos papeles y documentación— provendrían del Centro de Esquí Chapelco.

Jovita Brondo, concejal de Juntos por el Cambio de San Martín de los Andes, habló sobre la situación en diálogo con La Red Neuquén.

«Este problema se resolvió bastante rápido. El municipio y la empresa que llevó el remolque se hicieron responsables», afirmó.

De igual forma, destacó que «la gente que vive en la zona también tomó acción rápidamente porque son personas comprometidas con el cuidado ambiental».

Consultada sobre la problemática, la edil apuntó que «los microbasurales son un problema serio en nuestra localidad».

«Se multiplican día a día y no siempre basta con el trabajo municipal. Es importante accionar al respecto antes de que el tema se amplíe más», resumió.

Fuente: Tu Noticia