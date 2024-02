¿Qué pasó con el boleto estudiantil gratuito que se aprobó el año pasado?

Con el conflicto que vive San Martín de los Andes en las últimas horas, respecto al transporte público de pasajeros, quedó pendiente plasmar en la actualidad, la gratuidad del boleto estudiantil, aprobada el año pasado en el Concejo Deliberante.

Si bien las clases aún no comenzaron en su totalidad, los alumnos ingresantes a los primeros años de secundaria, ya están cursando en varias instituciones educativas de San Martín de los Andes.

El año pasado, fueron los propios alumnos, núcleados en los centros de estudiantes, quienes lograron que a través del Concejo Deliberante, se aprobará la gratuidad del boleto en todos los niveles. Si bien la medida fue tomada con alegría por los chicos y chicas que llevaron adelante este gran logro, hoy quedó en el tintero, ya que con el aumento del boleto, la deuda que mantiene el municipio con la empresa y el alto índice de inflación en los combustibles, hace que este pequeño, pero gran paso del alumnado, sea inviable.

¿De dónde salía el financiamiento para sostener el boleto estudiantil gratuito?

En primer lugar, se planteó que el financiamiento saldría de un impuesto a las antenas de telefonía «nosotros aprobamos y planteamos de dónde debe salir el financiamiento del boleto escolar gratuito. Cuando salga el decreto de licitación de estacionamiento medido, uno de sus artículos dice que el resultado de esa operatoria, va si o si al boleto estudiantil gratuito, es decir que en mayo a más tardar cuando se aplique el estacionamiento medido vaya destinado un porcentaje a ese fin. Pero en su momento se dispuso que lo percibido por las antenas vaya destinado a cubrir el gasto del boleto del alumnado, pero las empresas no pagan, si las empresas pagarán, ya el boleto estudiantil no se pagaría. Lógicamente esto va a ir a legales, porque esto fue aprobado para que esa recaudación se destine para el transporte del alumnado» expresó el concejal Santiago Fernández.

«La situación es de extrema gravedad»

En el día de hoy se llevó a cabo una reunión en el Concejo Deliberante, en la cual se busca resolver el tema de fondo, la quita de subsidios, el pago de la deuda entre otras temas que tienen en jaque el funcionamiento del transporte público de pasajeros por lo que en el día de mañana se tratará en Labor » lo más probable que mañana se trate en labor la tasa de combustible, la situación es extrema respecto al colectivo. La empresa no puede seguir funcionando, no le dan los números de ninguna manera ya que el funcionamiento mensual del colectivo es de 220 millones de pesos, la recaudación por boleto es de 60 millones de pesos, hasta hace dos meses teniamos 80 millones de pesos aportados por nación y provincia que hoy no tenemos. La municipalidad aporta 10 millones de pesos de subsidio, ante este panorama estamos en un cuadro de extrema gravedad. La hipótesis de recaudación de la tasa de los combustibles es de 100 millones de pesos, con lo cual se podría llegar sumado el incremento del boleto que se va ahora a 617 y después a 670 pesos, pero hay una deuda flotante sólo de los últimos dos meses, porque en diciembre se llegó sin deuda» remarcó el concejal Fernández.