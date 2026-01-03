Qué pasó en la fiesta Cherry: la organización explicó lo ocurrido a través de un comunicado

El hecho donde un joven perdió un ojo, ocurrió durante el evento privado el día 1 de enero cerca de las 3 de la mañana. Los organizadores solicitaron información a través de un comunicado para dar con el responsable.

La víctima, de 34 años de edad y oriunda de Buenos Aires también formaba parte del evento como asistente y perdió un ojo luego de que alguien arrojara un petardo en medio de la multitud.

El joven ante la gravedad de las heridas, fue asistido y trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo y luego viajó a Buenos Aires para recibir tratamiento en el Hospital Austral de Pilar. Los médicos diagnosticaron la pérdida total del ojo, debido al estallido del globo ocular y en las próximas horas le realizarán una intervención quirúrgica.

Desde la organización de la Fiesta Cherry señalaron que esperan un comunicado oficial de parte de las autoridades. El hecho dejó conmocionada a toda la organización, que hoy busca dar con la persona que arrojó el petardo para que se haga responsable legalmente de su actitud temeraria que generó la perdida irreversible de la visión del joven,

El comunicado de los organizadores de la fiesta:

A fin de esclarecer lo sucedido, es necesario aclarar que el evento contaba con dispositivo de seguridad y prevención previamente establecido, incluyendo presencia policial, seguridad privada, ambulancia privada en el predio y aviso previo a las instalaciones hospitalarias locales, tal como lo exigen los protocolos para este tipo de encuentros.

Durante el desarrollo del evento, una persona ingresó ilegalmente una pirotecnia, quien posteriormente la detonó, provocando que otra persona sufriera una grave lesión ocular. La situación fue atendida de inmediato y la victima fue trasladada por una ambulancia privada, contratada por la organización, al hospital local. Frente a la gravedad del hecho, se resolvió cancelar el evento, priorizando por sobre todo el cuidado y la integridad de cada persona presente.

Lo ocurrido nos duele profundamente. Como comunidad, lamentamos y repudiamos este tipo de acciones, porque entendemos que un solo acto irresponsable puede cambiar una vida para siempre. El uso de pirotecnia está prohibido justamente por esto, porque pone en riesgo a las personas, a los animales y al entorno que compartimos.

Cherry no es solo un evento. Es una comunidad, un espacio de encuentro que se construye desde el respeto y el cuidado mutuo. Cuidarnos entre todos no es un mensaje vacío es una responsabilidad real, que empieza en cada decisión individual.

Junto a las autoridades correspondientes, acompañamos con enorme empatía a la víctima y a su familia en este momento tan difícil, pedimos la colaboración de la comunidad a través de brindar cualquier información sobre lo sucedido para esclarecer el hecho y dar con la persona responsable en miras de brindar tranquilidad y buscar justicia por lo acontecido.

No hay celebración posible sin respeto por la vida.

Cualquier información dirigase a la comisaría 43 o escríbannos al privado.