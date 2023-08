¿Qué tipo de comportamiento alimentario tenés?

>> La columna de Iván Mujica

El aumento de peso, siempre es multicausal, es decir, que no hay una única causa que lleva a aumentar de peso, sino que son múltiples y por lo tanto, todas deben ser abordadas en un tratamiento de descenso de peso.

El modo en el que nos relacionamos con los alimentos y la forma en la que comemos, influye en gran medida en nuestro peso, por eso, en esta nota, quiero compartirles algunos fenotipos que describen la conducta alimentaria que se puede tener.

El comportamiento alimentario está conformado por diferentes patrones o fenotipos:

– Emocional: el uso de la comida para afrontar emociones (comer por estar enojado, triste, angustiado o estresado).

– Hedónico: es el deseo de comer algo porque lo vimos, lo imaginamos o porque pasamos por una panadería y sentimos el olor.

– Compulsivo: hay pérdida de control sobre lo que se está comiendo, hay una ingesta rápida y excesiva de alimentos realizada en períodos breves de tiempo.

– Hiperfágico: se comen cantidades muy grandes de alimentos en una sola porción.

– Desorganizado: se saltean al menos una comida principal y pasan más de 5 hs sin comer.

– Picoteador: ingestas pequeñas pero repetidas y frecuentes entre las comidas principales.

Poder identificar que tipo de ingesta o que tipo de comportamiento alimentario tiene cada paciente, permite poder realizar un tratamiento personalizado, teniendo en cuenta que pueden presentarse todos juntos, o más de un fenotipo a la vez. Por eso se trabaja en conjunto, para poder buscar estrategias que permitan tratar el tipo de conducta y a su vez, que luego permitan logran un descenso de peso.

Para poder detectar las conductas anteriores, existe una encuesta que consta de varios ítem en los cuales se ve como es la relación que se tiene con la comida, respondiendo a si se calma el hambre con las emociones, si se come de más aun cuando se está satisfecho, si se picotea entre comidas, si cuesta detenerse ante alimentos muy ricos, la cantidad de comida que se come, la velocidad en la que se come y el tiempo que se pasa sin comer.

Esta encuesta permite, adaptar el tratamiento a cada paciente de forma personalizada e individual. Poder conocer como es el comportamiento alimentario, permite realizar cambios en el modo que se tiene de relacionarse con los alimentos y así lograr cambios en el estilo de vida, llevando una alimentación saludable que permita perder peso pero sobre todo, que permita sostenerlo en el tiempo.

Está por llegar la primavera y a todos les desespera no llegar al verano, es en esta época del año donde afloran las dietas, y los gimnasios se llenan de gente, pero todo esto dura unos meses y luego se vuelve a los hábitos de siempre. Por eso, es importante saber, que si se van haciendo pequeños cambios en la alimentación y en el estilo de vida, se puede lograr bajar de peso y luego sostenerlo, pero para eso, se debe acudir a una consulta nutricional.

Este año, no hagas dietas de moda, no busques soluciones maginas, mejor consulta con un nutricionista para mejorar tu relación con los alimentos, para conocer qué tipo de comportamiento alimentario tenes y así trabajar en conjunto para resolverla.

Lic. En Nutrición Karen Gili

MP 533