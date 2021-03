Quedaron en la calle: «Esto es consecuencia del desalojo de hoy en Nonthue al 0»

>> Policiales, Sociedad

«Estamos en el Playón de la Chacra 4 como consecuencia del desalojo que se produjo hoy a las 6:30hs en Nonthue al 0, los chicos están acá parados con todo en la calle, no es una toma como dicen otros medios, no es intento de toma, es la consecuencia del desalojo violento de esta mañana» dijo una vecina. Junto a la ruta al lado del CPEM 28 se encuentra la familia hasta encontrar donde vivir.

Se trata de tres familias con varios menores que esta mañana fueron desalojados de un sector de Chacra 4, sobre la calle Nonthue al 0. Según manifestaron se produjeron escenas violentas con muchos nenes presentes y explicaron a Lacar Digital que no hubo asistentes sociales como decían por la radio ni tampoco dejaron que salgan tranquilos. «Nos sacaron a los tirones» dijo.

«Me arrebataron a mi nena, hicieron todo mal, me la sacaron de los pelos a las nenas, no me dejaban salir de la casa y mis nenas me las sacaron, me pusieron precinto y me esposaron porque quise llamar a mi mamá. Rompieron todo. Entraron y rompieron todo, nos sacaron como perros. No avisaron, no había una orden, nada» dijo.

«Ojalá que a la gente de Cantera no le pase lo mismo, porque ya empezaron ya» dijo la vecina.

Fotos: Taku Aravena para Lacar Digital