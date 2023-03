Quedó detenido el femicida de Cristina, la mujer encontrada en la meseta

>> Femicidios, Policiales, Violencia de Género

Ya habían denuncias previas de violencia de género contra el acusado, que se estima que la mató y enterró en octubre de 2022.

Mario Oscar Gerban (41) quedó oficialmente acusado por asesinar y enterrar a su ex pareja en la meseta neuquina y estará detenido hasta el juicio. Así se decidió en la audiencia de formulación de cargos de este sábado, en el que la fiscalía reconstruyó el violento final de Cristina Isabel González.

Foto: Maria Isabel Sanchez

Cabe recordar que la conmoción tuvo lugar una vez más en Neuquén el jueves, cuando alrededor de las 15, personal de Búsqueda de Personas y Homicidios dieron durante un rastrillaje por el sector de El Choconcito, cercano al Mercado Concentrador, con el cuerpo de Cristina Isabel González (39). Rápidamente, se acordonó el lugar y se convocó a la fiscal de Homicidios, María Eugenia Titanti, a Criminalística y al Cuerpo Médico Forense.

El hallazgo no fue fortuito, y es que un familiar del hoy acusado como femicida, Mario Oscar Gerban (ex pareja de la víctima), fue quien ofició de testigo clave. Según su declaración, Gerban le confesó el crimen estando alcoholizado y le mostró el lugar donde había descartado el cuerpo tras trasladarlo desde su vivienda en carretilla, pero el joven no pudo con el secreto; ante la posibilidad de quedar implicado en el hecho, le contó a su madre y esta contó todo a la Policía.