Rally Neuquino: inscripciones abiertas en Bajada del Agrio y resultados de Picún Leufú

El Rally Neuquino ingresa en su fase decisiva. Con la reciente definición de la etapa regular en Picún Leufú, ya están abiertas las inscripciones para la próxima cita en Bajada del Agrio, octava fecha del calendario y primera de la Copa de Campeones, que se disputará del 10 al 12 de octubre en el marco del aniversario de la ciudad.

Inscripciones para Bajada del Agrio

Los interesados deberán presentar:

Nombre y apellido del piloto

Nombre y apellido del navegante

Localidad de origen

Clase de competencia

Vehículo

La fecha de cierre de las inscripciones es el martes 7 de octubre a las 18.00. Esta competencia repartirá los primeros puntos de la Copa de Campeones, por lo que se espera una gran convocatoria.

Picún Leufú cerró la etapa regular

La séptima fecha se corrió en Picún Leufú, cuna del rally neuquino, y definió a los pilotos y navegantes que disputarán la Copa de Campeones en las últimas tres carreras del año.

La victoria absoluta fue para Adrián Altamirano y Julián Fernández Igartua, ganadores de la RC5. La etapa regular quedó en manos de Pedro Skruta y Ulises Agesta, líderes rumbo a la Copa.

Clase A6

Ganaron Daniel Llanos y Federico Centani, pero la regularidad coronó a Mario Villanueva y Luis Sanhueza, que encabezarán la Copa. Nueve binomios lograron su clasificación, la cifra más alta entre las divisionales.

Clase N2

La clasificación final quedó en suspenso: ni primero, ni segundo ni tercero pasaron la técnica. El título de la etapa regular fue para Claudio Bustos y Darío Gutiérrez, a la espera del fallo definitivo.

Clase N1

El “Pitufo 2”, con Matías Nimo y Mauricio Araujo, celebró la victoria un año después de un fuerte vuelco. La regular quedó para Claudio Cribán y Gustavo Lastra, acompañados por otros cinco binomios en la Copa.

Clase A7

Regreso triunfal de Emiliano Corsini y Rubén Martínez, ganadores de la fecha. Jeremías Tieri y Carlos Almeira se quedaron con la regular y liderarán la Copa.

Clase A1

Sin etapa regular, la victoria fue para Tomás Garrido y Nicolás Nordestrom, seguidos por Hernán Rilo – Valeria Rivero y Cristian Rebolledo – Tomás Rebolledo.

Clase A5

La familia Rosas se llevó todo: Marcos y Lucas Rosas ganaron la carrera y aseguraron su pase a la Copa. La regular quedó para Nicolás González y Débora Jara, líderes junto a Correa–Tapia.

Clase N2L

Primera victoria para Miguel Huenulao y Jonathan Liberatore, en una categoría con solo tres autos en meta. Daniel Turletti y Salomé Fernández lideran el clasificador rumbo a la Copa.

Con estos resultados, Picún Leufú ratificó su papel histórico en el automovilismo neuquino y dejó todo listo para que Bajada del Agrio inaugure una Copa de Campeones que promete máxima intensidad en el cierre de la temporada.