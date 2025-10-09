Rápido accionar del Comando Radioeléctrico evitó el robo en una vivienda

El hecho que fue advertido gracias al patrullaje que realiza por la ciudad el Comando Radioeléctrico y el seguimiento del departamento de Monitoreo, se logró frustrar un robo que se llevaba a cabo sobre una vivienda de calle Coronel Díaz.

Durante este jueves por la madrugada, efectivos policiales lograron evitar un robo en proceso en una vivienda en pleno casco urbano de San Martín de los Andes.

Los dos delincuentes fueron vistos en vivo y en directo por personal de monitoreo en pleno robo, y de forma inmediata dieron aviso al personal de patrullaje, quienes siendo guiados por la central, indicaron las calles por las que estaban transitando los dos delincuentes. Gracias a ésta coordinación, y a los pocos minutos, los dos delincuentes fueron observados infraganti y escapando del patio de la vivienda.

En el sitio se constató una persiana forzada y se halló una mochila con prendas de vestir y elementos de buceo, presumiblemente relacionados al hecho.

Tras una breve búsqueda, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos en inmediaciones de la Avenida Costanera del Lago Lácar, procediendo a su demora e identificación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la detención de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales bajo intervención del personal del Área Judicial de la Comisaría N°23.