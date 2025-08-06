Realizó 15 robos en San Martín de los Andes y quedó detenido

La fiscalía solicitó prisión preventiva por haber incumplido la domiciliaria en cuatro oportunidades.

En dos audiencias de formulación de cargos realizadas la semana pasada, la fiscal del caso Inés Gerez y el asistente letrado Federico Surá, acusaron a un varón, D.E.V, por quince hechos cometidos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, todos en San Martín de los Andes.

En principio, el miércoles pasado, Gerez pidió que se le imponga al imputado la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de su expareja y su hija, y a menos de 200 metros respecto de una víctima por un hecho de robo. Luego, el sábado último, Surá requirió que se fije prisión preventiva por un mes y argumentó que existe reiterancia delictiva y que es necesario resguardar el peligro de fuga por no sometimiento al proceso.

Durante una audiencia realizada hoy al mediodía, el asistente letrado Federico Surá requirió que quede detenido en prisión preventiva por haber incumplido la domiciliaria en cuatro oportunidades.

Primero la fiscal del caso le atribuyó al imputado son los delitos de hurto con escalamiento -2 hechos-, hurto simple -4 hechos-, robo simple -2 hechos-, desobediencia a una orden judicial -4 hechos-, encubrimiento -3 hechos-, violación de domicilio -2 hechos- y daño, todo en carácter de autor (artículos 162, 163, 164, 150, 239, 277, 45 y 55 del Código Penal). Por el último hecho, el asistente letrado acusó a D.E.V por el delito robo calificado por escalamiento y por efracción en calidad de autor (artículos 167 incisos tercero y cuarto en función del 163 inciso cuarto y 45 del Código Penal).

El juez de garantías Maximiliano Bagnat, que estuvo a cargo de las audiencias, avaló todas las formulaciones de cargos de acuerdo a lo requerido por Gerez y Surá. El magistrado primero impuso medidas de coerción, luego, a raíz del hecho cometido el 1 de agosto y bajo los argumentos detallados por el asistente letrado, fijó la prisión domiciliaria por un mes. Finalmente, hoy, también por pedido de Sura y ante el incumplimiento de la domiciliaria, el juez modificó la modalidad de cumplimiento e impuso la prisión preventiva en una unidad de detención por el mismo plazo.

Todos los hechos por los cuales la fiscalía acusó al imputado fueron cometidos en la ciudad de San Martín de los Andes y son los siguientes:

– el 22 de noviembre de 2024, a las 15:50, el imputado ingresó al Hospital Ramón Carrillo y, cuando el médico que lo atendió se retiró un instante, sustrajo un teléfono celular que estaba en el interior del consultorio.

– entre las 22:00 del 22 de enero de 2025 y las 9:00 del día siguiente, D.E.V, ingresó a una vivienda, forzó el acceso a un quincho y posteriormente accedió a la casa principal. Allí se apoderó de dinero en efectivo (6500 dólares), ropa, una notebook, bebidas y herramientas.

– el 25 de enero de 2025, a las 12:00, el imputado fue interceptado por personal policial en cercanías del domicilio de su expareja, incumpliendo así una orden judicial de restricción vigente. Al momento de su detención, D.E.V tenía en su poder su poder una mochila con objetos reconocidos como robados en otro hecho delictivo.

– el 7 de febrero de 2025 pasadas las 2:00, tras un relevamiento de cámaras efectuado por efectivos policiales que investigaban un hecho, D.E.V, fue ubicado en las instalaciones de un Apart hotel de la localidad. Al momento de su detención, el imputado tenía un su poder dos mochilas con elementos sustraídos en un robo ocurrido el día anterior, entre las 16:00 y las 20:00.

– el 9 de febrero de 2025, cerca de las 11:00, el imputado ingresó a una cabaña por un balcón y robó 850 mil pesos en efectivo y una tarjeta Brubank, con la cual más tarde efectuó una compra por 48 mil pesos en una pizzería.

– el 10 de febrero de 2025, cerca de las 20:50 D.E.V, fue al domicilio de su expareja, incumpliendo así una orden judicial de restricción vigente.

– entre las 19:00 del 15 de febrero de 2025 y las 3:45 del día siguiente, el acusado tuvo en su poder una mochila con elementos sustraídos en otros hechos delictivos. Entre ellos, dos notebooks y otros elementos personales.

– el 7 de marzo de 2025, entre las 18:30 y las 20:00, D.E.V trepó un paredón utilizando un tronco como ayuda e ingresó a una vivienda, y se apoderó de un arma de fuego Bersa Thunder, un cargador con 15 proyectiles y un par de esposas. Todas pertenencias de un efectivo de la Policía provincial. El arma, fue hallada luego en cercanías de Quila Quina.

– el 29 de marzo de 2025, aproximadamente a las 22:45 el imputado rompió una puerta de cristal de acceso trasero a una vivienda y luego, una ventana de la planta alta. La dueña alertó a la policía y, con permiso de la mujer, los efectivos detuvieron a D.E.V dentro de la vivienda, escondido debajo de prendas de vestir.

– el 31 de marzo de 2025, cerca de las 16:30 el acusado intentó sustraer elementos de una vivienda no logrando su cometido. Ingresó a la casa pero debió retirarse por la intervención de una adolescente que llegaba al lugar.

– el 5 de mayo de 2025, D.E.V, se contactó con su expareja mediante llamadas y mensajes desde distintos números, y posteriormente cerca de las 21:00 se presentó en su domicilio, incumpliendo así una orden judicial de restricción vigente.

– el 11 de mayo de 2025, cerca de las 3:00, el imputado sustrajo una motocicleta marca Honda XR 150 que estaba estacionada en el predio de un hotel y se dio a la fuga.

– el 3 de julio de 2025, cerca de las 12:00, D.E.V ingresó a un supermercado ubicado en la Ruta 40 y guardó mercadería entre sus ropas. Luego, fue hacia la caja y pagó un solo producto. Al ser interrogado por efectivos policiales que habían sido alertados por personal del comercio, el acusado se puso violento y tras ellos, se dio a la fuga con los otros productos.

– el 26 de julio de 2025, cerca de las 22:00 D.E.V ingresó a un complejo de departamentos y, de uno de ellos, sustrajo una cartera con elementos personales de la víctima, un aire comprimido y un rosario.

– el 1 de agosto de 2025, alrededor de las 14:00, el imputado ingresó al patio trasero de una vivienda desde una zona de bosque. Usó una escalera para alcanzar una ventana del primer piso, rompió los vidrios y accedió al interior del domicilio. Una vez adentro, robó 800 dólares, documentación personal, prendas de vestir, dos mochilas, dos teléfonos celulares y otros objetos. Luego escapó por el mismo lugar por donde ingresó, pero fue aprehendido por la policía mientras huía.