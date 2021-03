Reconocimiento a mujeres destacadas del barrio El Arenal

>> Género

En el marco del Día Internacional de la mujer trabajadora se realizó un homenaje a las mujeres que forman parte de la historia del barrio por su compromiso y dedicación. Las vecinas homenajeadas fueron Gloria Castillo, Alcira Pereyra, Mirta Acosta, Lucía Constancio y Leonor Damas.

El contexto de pandemia puso de manifiesto el lugar que ocupan las mujeres en la economía y en el desarrollo producción. Al mismo tiempo que manifestó la presencia indispensable de las mujeres en las actividades esenciales, los cuidados, la docencia y los servicios de salud. Bajo este marco surgió la propuesta, que inicialmente fue de la Junta Vecinal del Arenal y se extendió a la Dirección de Derechos Humanos, Género, Diversidad y Mediación Comunitaria. “Es una alegría inmensa participar de una actividad como esta en donde se reconoce a los feminismos de las barriadas populares”, manifestó Emilia Otharán.

El acto se realizó en el playón del barrio, contó con lectura de poesía, un número de danza folklórica y música. Hacia el final se dio lugar a la entrega de una placa de reconocimiento a cada una de las mujeres y se las invitó a compartir unas palabras.

El homenaje a Gloria Castillo lo recibieron sus hijas, Andrea y Lili, quienes recordaron a su mamá con anécdotas que marcaban su compromiso como enfermera, su dedicación y entrega incluso fuera de su horario laboral.

Otra de las vecinas, Alcira Pereyra, agradeció y dijo “estoy sin palabras, me cuesta hablar. Esto no me lo esperaba, yo siempre hice lo que me pareció que debía hacer por el barrio”. Por otra parte, Mirta Acosta, también se mostró muy agradecida y manifestó “lo que yo hice es lo que hubiera hecho cualquier madre en mi lugar si le pasaba lo mismo que pasó con mi hija”. Recordamos que su hija, Natalia Ciccioli, desapareció el 16 de enero de 1994, cuando tenía 12 años.

La organización del acto estuvo a cargo de la Junta Vecinal del Arenal en Conjunto con el Municipio de San Martín de los Andes. Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Natalia Vita; el subsecretario de Cultura, Andrés Aburto; el delegado del Arenal, Héctor Durán; la Directora de Derechos Humanos, Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, Emilia Otharán y la presidenta de la Junta Vecinal, Ailín Muñoz, entre otros funcionarios junto a vecinas y vecinos.