Recorridas en territorio y nuevos convenios en el marco de Neuquén Habita

Funcionarios provinciales, encabezados por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el intendente, Carlos Saloniti, firmaron nuevos convenios para el desarrollo urbano en San Martín de los Andes.

La visita incluyó recorridas y reuniones con vecinas y vecinos y una agenda compartida con concejales, en el marco del programa Neuquén Habita y de otras obras anunciadas por el Gobierno provincial para la ciudad.

La ministra Bertoldi estuvo acompañada por la secretaria de Obras públicas de la provincia, María Eugenia Ferrareso; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), Sebastián González; Gonzalo Peralta, coordinador del Ministerio de infraestructura; y Pablo Dietrich, presidente del ADUS IPVU.

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y el Municipio firmaron un convenio marco para la coordinación institucional, cooperación técnica y gestión financiera de obras que contribuyan al desarrollo urbano sostenible e inclusivo.

El acuerdo asigna las responsabilidades de la UPEFE y del Municipio para la licitación, contratación, ejecución y supervisión de obras, en función de la financiación que tendrá cada proyecto, con fondos provistos por el Estado provincial.

La vista de funcionarios provinciales incluyó recorridas y conversaciones con vecinos de barrios que estarán alcanzados por esta primera etapa del Programa Neuquén Habita: Cantera, El Trébol, Aitué, Jardines de la Estepa y de la cooperativa Ruca Hue Che y de la mutual de personal del Epen, Amupepen.

La ministra Bertoldi y los funcionarios que la acompañaron también se reunieron con los concejales, con quienes analizaron las proyecciones para San Martín de los Andes del plan provincial Neuquén Habita, que prevé la generación de 20.000 soluciones habitacionales.

En el Concejo Deliberante, los funcionarios provinciales avanzaron en los aspectos administrativos necesarios para la ejecución de las obras anunciadas por el gobernador Figueroa para la ciudad, entre ellas la pavimentación de los callejones de Torres y Gingins y la construcción de tres rotondas sobre Ruta Nacional 40.

En diciembre pasado, el intendente municipal, Carlos Saloniti, firmó un convenio con el Gobierno de la provincia de Neuquén que beneficiará a 600 familias a través de viviendas, lotes, servicios y urbanización.

Este convenio incluye: construcción de 46 viviendas; ejecución de 32 casas residenciales para adultos mayores; ejecución de un proyecto de integración socio-urbana para el barrio Cantera, que beneficiará a unas 300 familias; contratación de un plan de mensura para 30 lotes urbanos; ejecución de servicios para 261 lotes (futuro barrio Aitue).

También contempla regularización dominial de lotes de titularidad municipal en los que se encuentren viviendas construidas por el IPVU; y modificación del marco normativo municipal para la construcción de viviendas multifamiliares que mejoren el acceso habitacional en San Martín de los Andes.

En este contexto del Programa Neuquén Habita, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente municipal, Carlos Saloniti, encabezaron el último lunes la entrega de escrituras a 36 familias de San Martín de los Andes, con la presencia de las familias que recibieron la documentación.