Registro obligatorio para alquileres temporarios turísticos en Neuquén

El ministerio de Turismo es autoridad de aplicación de la Ley 3440, que regula la actividad y establece la inscripción en el Registro Provincial de Inmuebles destinados a alojamiento a corto plazo.



Desde el ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén se lleva adelante la difusión de la nueva normativa turística, Ley 3440, que alcanza a los propietarios o quienes exploten o comercialicen inmuebles de manera habitual por día. El ministerio es la autoridad de aplicación de la ley, que busca favorecer el desarrollo armónico y sustentable de las políticas turísticas.

La normativa tiene por objetivo contar con estándares dinámicos y acordes a la realidad del mercado que favorezcan la competitividad; promover la calidad turística y diversidad de la oferta; proteger a los turistas mediante normativas eficaces que aseguren las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad y de los productos ofrecidos; e instar a la transparencia y lealtad en la comercialización del alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos.

La Ley 3440 define al alquiler temporario turístico como el servicio de contratación de alojamiento en viviendas amobladas (departamentos o casas) o habitaciones privadas o espacios compartidos en inmuebles destinados a alojamiento habitacional y/o turístico temporario, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta 30 días.

La normativa alcanza a los propietarios o quienes exploten y/o comercialicen inmuebles de manera habitual bajo esta modalidad, así como anfitriones y huéspedes. La registración de la unidad destinada a la actividad de alquiler temporario turístico es de carácter obligatorio, y su incumplimiento es pasible de sanciones.

De acuerdo con la reglamentación, uno de los requisitos fundamentales es la presentación de una Declaración Jurada confeccionada y suscripta por el propietario o quien administre o comercialice el inmueble, con el fin de posibilitar su inscripción en el Registro Provincial de Inmuebles destinados a Alojamiento a Corto Plazo.

Los interesados en gestionar la inscripción podrán contactarse con la Dirección de Fiscalización y Habilitaciones Turísticas de la subsecretaría de Turismo, y recibir asesoramiento técnico a través de los correos electrónicos habilitatur@neuquen.gov.ar y habilitacion.alojamiento@gmail.com, o al teléfono 299-4115137.