Reiteran prohibición de uso de pirotecnia en la Provincia del Neuquén

El gobierno provincial junto con referentes institucionales y autoridades municipales de todo Neuquén implementa campañas de concientización para promover el desuso de pirotecnia en fechas festivas.

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, distintas áreas de la Provincia y gobiernos locales, comenzaron a delinear un plan de acción para desalentar el uso de la pirotecnia en todo el territorio neuquino.

Se busca dar cumplimiento a la ley provincial N°2833 que “prohíbe en todo el territorio de la provincia del Neuquén la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no y/o de fabricación autorizada” y establece, además, multas.

Con este fin trabajan de manera articulada Direcciones Municipales de Defensa Civil y áreas de cuidado ciudadano, de Comercio y Control Urbano, Policía del Neuquén, Fiscalía y la Subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana. Estas áreas gubernamentales serán las encargadas de llevar a cabo los dispositivos de control y concientización para fomentar el desuso de artificios de pirotecnia y cohetería.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti, expresó que “desde el gobierno provincial se busca una mayor articulación y acompañamiento a las áreas provinciales y municipales que trabajan sobre el control y concientización de esta temática”.

Agregó que “con el apoyo del gobernador Omar Gutiérrez y de los intendentes, se ha podido avanzar en la promulgación de leyes y ordenanzas que facultan a los organismos gubernamentales a llevar a cabo controles locales como así también capacitaciones a instituciones y comunidad en general”.

“El daño a los ciudadanos y animales no humanos por el uso de la pirotecnia es irreparable y origina una seguidilla de afectaciones no solo emocionales si no también físicas e incluso el peligro de muerte. Si a esto le sumamos la persistente sequía que se manifiesta hace más de una década, siendo este año el punto más crítico, claramente los usos de estos artificios aumentan notablemente el peligro de incendio con afectación en toda la Provincia”, comentó Giusti.

Se podrán realizar denuncias de infracciones a la Ley N°2833 a través de la línea telefónica 103 de Protección Civil de cada localidad y se dará intervención a los juzgados municipales de falta y/o fiscalía de ser correspondiente.