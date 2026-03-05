Locales

Renovación de autoridades en la AHGSMA: Agustín Roca vuelve a ser presidente

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) renovó 10 cargos de su Comisión Directiva durante la Asamblea General Ordinaria realizada el martes 3 de marzo de 2026.

En este nuevo período, Agustín Roca vuelve a asumir la presidencia de la institución, iniciando su tercer mandato no consecutivo luego de haber encabezado la entidad entre 2020–2022 y 2022–2024.

Tras concluir su mandato, Gabriela Valencia expresó su reconocimiento a los socios y al equipo de trabajo: “Quiero agradecer a todos los socios por acompañarme en este recorrido. Trabajé para defender los intereses de la asociación, promocionar el destino y generar oportunidades para el sector, porque estoy convencida de que el turismo es el gran dinamizador de San Martín de los Andes”.

También dedicó unas palabras a quien impulsó su participación institucional: “Agradezco especialmente a Gustavo Fernández Capiet por alentarme a ingresar a la AHGSMA y formar parte de la Comisión Directiva”.

En la asunción de su tercer mandato no consecutivo, Roca destacó el valor del trabajo colectivo y la importancia de fortalecer la participación empresaria: “Es un enorme gusto volver a presidir la AHGSMA. Agradezco a Gabriela Valencia y a toda la comisión por su dedicación. Vamos a seguir gestionando para que el turismo crezca y genere más atractivos para la llegada de visitantes”.

A su vez, subrayó la ampliación del espacio dirigencial: “Se siguen sumando referentes gastronómicos a la Comisión Directiva, y queremos que la participación en las reuniones continúe creciendo para darle al sector el protagonismo que se merece”.

Luego de 35 años de participación ininterrumpida, Héctor Scagnetti deja su lugar en la Comisión Directiva, en lo que fue una trayectoria marcada por el compromiso: “Pasé años fantásticos en los que trabajé mucho para avanzar en el desarrollo del turismo. Ahora es momento de que los más jóvenes continúen este camino. Gracias a todos por el acompañamiento”.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AHGSMA (2026)

  • Presidente: Enrique Agustín Roca — La Casa de Eugenia
  • Vicepresidente: Gabriela Valencia — Le Chatelet
  • Secretaria: Ornella Aristizabal — Arrayán Casa de Té & Lodge
  • Prosecretario: Gustavo Kuasñosky — Las Cumbres
  • Tesorero: Fernando Giménez — Casona del Alto
  • Protesorero: Alejandro Marchant — Merkén
  • Vocal 1º Titular: Carlos Ángel López — Rincón de los Andes
  • Vocal 2º Titular: Rubén Ezequiel Puchetta — Oz Burger
  • Vocal 3º Titular: Lucas Dagnino — Del Viejo Esquiador
  • Vocal 1º Suplente: Mauricio Pavoni — Fiora Café
  • Vocal 2º Suplente: Nicolás Urquiza — Pantera
  • Revisor de Cuentas Titular: Diego Zumin — La Bora
  • Revisor de Cuentas Suplente: Gunter Nobis — Cala de los Andes
