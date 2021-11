Repudio a la APN por parte de los familiares de los fallecidos en el camping Lolen

>> Locales, Sociedad

Luego de que se conociera el rechazo de la Administración de Parques Nacionales (APN) al fallo judicial que dicta el procesamiento de cuatro guardaparques por homicidio culposo en el marco de la causa «Lolen», los familiares de los dos nenes fallecidos manifestaron, por medio de una carta, su repudio a esta postura.

Foto: Diario Rio Negro

Carta completa:

“Ante la carta pública expuesta por la APN donde rechazan el fallo judicial por la causa Lolen, en el cual se procesan a sus trabajadores, los familiares de Martina Sepúlveda y Matías Mercanti repudiamos con profundo dolor lo expuesto, considerando que una institución pública ES la responsable de fiscalizar que sus trabajadores realicen su función y los concesionarios cumplan con los requisitos establecidos para la explotación. Por otra parte, nos resulta aberrante y una falta de respeto, argumentar que el accidente ocurrido fue producto de la naturaleza cuando es un lugar concesionado por el mismo Parque Nacional, quien habilita la zona para ser explotada. Sea Lolen una zona agreste o no, y más aún concesionada, es Parques Nacionales, a través de sus trabajadores, la encargada y la UNICA RESPONSABLE de inspeccionar y exigir que se realicen los controles pertinentes ante cualquier tipo de habilitación. En la carta que exponen citan: “Los PN donde los trabajadores desempeñan sus tareas son espacios agrestes, por lo que es imposible pretender que la responsabilidad de los trabajadores se extienda sin ningún tipo de limite al momento de prevenir situaciones generadas por fenómenos naturales inmanejables en predios de miles y miles de hectáreas.”

Parques Nacionales no solo no se responsabiliza de este accidente, sino que se victimiza junto a sus empleados, justificándose “que sus trabajadores no son responsables de un accidente, causado por un fenómeno natural, que ocurre en una zona de miles y miles de hectáreas denominándola como agreste”.

Nos preguntamos, si los trabajadores no son responsables, ¿Quiénes lo son, ellos como institución? Porque, al parecer, los trabajadores no pertenecen a ninguna institución y se manejan por si solos en “zonas agrestes y de miles y miles de hectáreas”.

¿Lolen es una zona agreste de miles y miles de hectáreas? ¿Los trabajadores no cumplen órdenes y no tienen una tarea específica? ¿Parques Nacionales no es la responsable de dar en concesión un lugar y controlar que este todo en orden? ¿Por qué, luego del accidente, mandaron a apear arboles?

Hay muchos interrogantes, hay muchos responsables y a casi 6 años de este accidente tenemos que seguir soportando los dichos vergonzosos, casi como una tomada de pelo, de esta institución que se cubre detrás de sus trabajadores.

Nosotros perdimos a nuestros hijos y todavía pedimos justicia.

Familiares de Matías Mercanti Aguilera y Martina Sepulveda”