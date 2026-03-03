Repudio: agreden físicamente a un empleado municipal

Desde el Municipio se repudió el ataque violento que sufrió un trabajador del área de Recolección, ocurrido este lunes mientras realizaba su trabajo.

El operario fue atacado por un vecino, con golpes de puño y patadas, mientras se encontraba en el barrio Cantera. La víctima fue derivada al hospital Ramón Carrillo.

El hecho, extremadamente grave, merece el rechazo de una comunidad que, en su enorme mayoría, decide vivir en paz y se opone a cualquier hecho que refleje expresiones de violencia y de odio.

Este ataque se suma a otros actos, incluyendo agresiones verbales y amenazas a trabajadores, rotura de mobiliario y de cartelería y publicaciones en redes sociales fomentando odio y desprecio por las personas.

Cada día, la enorme mayoría de las vecinas y los vecinos de San Martín de los Andes elegimos vivir en paz y resolver nuestras diferencias alejados de quienes insisten en sembrar formas irracionales de convivencia.

El Municipio se suma a la campaña de reflexión con el único objetivo de erradicar la violencia y el odio.