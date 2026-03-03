LocalesMunicipales

Repudio: agreden físicamente a un empleado municipal

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Desde el Municipio se repudió el ataque violento que sufrió un trabajador del área de Recolección, ocurrido este lunes mientras realizaba su trabajo.

El operario fue atacado por un vecino, con golpes de puño y patadas, mientras se encontraba en el barrio Cantera. La víctima fue derivada al hospital Ramón Carrillo.

El hecho, extremadamente grave, merece el rechazo de una comunidad que, en su enorme mayoría, decide vivir en paz y se opone a cualquier hecho que refleje expresiones de violencia y de odio.

Este ataque se suma a otros actos, incluyendo agresiones verbales y amenazas a trabajadores, rotura de mobiliario y de cartelería y publicaciones en redes sociales fomentando odio y desprecio por las personas.

Cada día, la enorme mayoría de las vecinas y los vecinos de San Martín de los Andes elegimos vivir en paz y resolver nuestras diferencias alejados de quienes insisten en sembrar formas irracionales de convivencia.

El Municipio se suma a la campaña de reflexión con el único objetivo de erradicar la violencia y el odio.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Tizi cerró un 2025 histórico en el Supercross y dio un salto clave en su carrera deportiva
Artículo siguiente
San Martín de los Andes tuvo una exitosa participación en ANATO 2026

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

San Martín de los Andes tuvo una exitosa participación en ANATO 2026

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con el objetivo de fortalecer la llegada de turistas...

Pío Protto: un camión volcó y paralizó el tránsito durante algunas horas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El conductor del camión logró salir por sus propios...

San Martín de los Andes tendrá Pileta semiolímpica cubierta y climatizada

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Durante el acto apertura del nuevo período de sesiones...

Más pavimentos, sendas, veredas, playones e infraestructura, entre los anuncios del intendente Saloniti

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Al dejar inaugurado el período de sesiones 2026 del...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640