Resultados elecciones 2025: cómo queda el Congreso tras el triunfo de La Libertad Avanza

Los comicios legislativos dieron como ganador a LLA con más del 40% de los votos en total. ¿Cómo quedaron las bancas en Diputados y Senado?

Las elecciones legislativas de argentina 2025 dejaron al frente de La Libertada Avanza (LLA) como ganador con 40,79%, en unos comicios clave para el Gobierno.

En la cámara de Diputados se pusieron en juego 127 bancas, mientras que en la cámara de Senadores 24. Así, LLA puso en juego el 30% de sus bancas, mientras que el peronismo el 50% de sus butacas.

En tanto, en estos comicios legislativos participaron el 67,91% del padrón electoral, que se traduce en 23 millones de votantes.

Cómo queda el Congreso



Diputados:

Tras los resultados, La Libertad Avanza logró sumar 64 bancas, al lograr el 40,81%, es decir, unos 9.122.748 de votos. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, que sumó 31 bancas, al lograr el 24,25% del total, es decir, unos 5.422.690 votos.

En tercer lugar quedó Fuerzas Unidas, que logró sumar 5 bancas al tener unos 5.422.690. Este número se traduce en el 5,03% de los votos.

Bancas totales Diputados:



La Libertad Avanza: 92

Fuerza Patria: 79

Juntos por el Cambio: 25

Senadores:

En la cámara de Senadores, La Libertad Avanza sumó 13 bancas y logró 42,52%, que se traduce en 2.139.804 de votos. Por su parte, en segundo lugar quedó Fuerza Patria, que logró 6 bancas al sacar el 23,18%, que se traduce en 1.168.854.

Bancas totales Senado



La Libertad Avanza: 19

Unión por la Patria, Fuerza Patria y Frente de Todos: 24

Elecciones 2025: ¿cuántos diputados y senadores se renuevan?

En estas elecciones se renuevan 127 diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores nacionales, correspondientes a ocho distritos, lo que equivale a un tercio de la Cámara Alta.

Senado:

Unión por la Patria

Total: 34 senadores

Renueva: 15

Conserva: 19

Oficialismo (La Libertad Avanza + PRO + Paoltroni)

Total: 14 senadores

Renueva: 2 (del PRO)

Conserva: 12

Unión Cívica Radical (UCR)

Total: 13 senadores

Renueva: 4

Conserva: 9

Provincias Unidas

Total: 5 senadores

Renueva: 2

Conserva: 3

Innovación Federal (Misiones y Río Negro)

Total: 3 senadores

Renueva: 1

Conserva: 2

Alianza por Santa Cruz

Conserva sus senadores.

Por la Justicia Social (San Juan)

Beatriz Ávila conserva su banca.

Diputados:

Oficialismo (LLA + PRO + Futuro y Libertad + Somos Fueguinos)

Total: 82 diputados

Renuevan: 12 (LLA) + 21 (PRO) + 1 (Futuro y Libertad) + 1 (Somos Fueguinos) = 35

Conservan: 47

Unión por la Patria

Total: 98 diputados

Renueva: 46

Conserva: 52

Frente de Izquierda

Total: 5 diputados

Renueva: 4

Conserva: 1

Coherencia

Total: 6 diputados

Renueva: 0

Conserva: 6

Encuentro Federal

Total: 15 diputados

Renueva: 7

Conserva: 8

Bloque UCR

Total: 14 diputados

Renueva: 11

Conserva: 3

Democracia para Siempre

Total: 12 diputados

Renueva: 9

Conserva: 3

Unidos (monobloque de Barletta)

No conserva ni renueva.

Innovación Federal (Misiones, Salta y Río Negro)

Total: 8 diputados

Renueva: 3

Conserva: 5

Coalición Cívica

Total: 6 diputados

Renueva: 4

Conserva: 2

Independencia

Total: 3 diputados

Renueva: 2

Conserva: 1

Producción y Trabajo

Total: 2 diputados

Renueva: 1

Conserva: 1

Por Santa Cruz

Total: 2 diputados

Renueva: 1

Conserva: 1

Movimiento Popular Neuquino

Total: 1 diputado

Renueva: 1

Conserva: 0

Republicanos Unidos (monobloque de López Murphy)

No conserva ni renueva.