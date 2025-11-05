Retomaron las obras en la ruta provincial 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia

Desde Vialidad Neuquén pidieron a los usuarios de la traza circular con precaución por la presencia de equipos y operarios. El movimiento es intenso por estos días ya que están colocando la carpeta asfáltica desde la rotonda de acceso a Villa Pehuenia hacia puesto Jara.

Quienes transiten estos días por la ruta provincial 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé deberán hacerlo con precaución debido a la presencia de equipos y operarios viales entre puesto Jara y el empalme con la ruta provincial 13.

La obra de pavimentación fue retomada tras la veda climática y registra un 50 por ciento de avance. Ya se logró asfaltar de 6 a 7 kilómetros; mientras se sigue trabajando en diversas tareas a lo largo de todo el tramo.

En este momento se está ejecutando el paquete estructural -base y sub base-, riego de imprimación, liga y carpeta asfáltica. De no mediar inconvenientes, se prevé llegar antes de fin de año con el pavimento a la altura de la escuela de Litrán.

En paralelo, en otros sectores del mismo tramo se están realizando excavaciones para la construcción de alcantarillas, terraplenes, movimiento de suelo, gaviones y obra básica con la intención de aprovechar el periodo estival para avanzar todo lo que sea posible. Por esa razón hay desvíos y se pide circular con precaución.

Sobre la obra

La obra, que está a cargo de la empresa Perfil SRL, es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Se desarrolla a lo largo de 22 kilómetros y forma parte del plan de infraestructura vial que lleva adelante el gobierno de la Provincia para ejecutar más de 600 kilómetros de asfalto en rutas, una cifra considerable si se tiene en cuenta que en toda la historia del Neuquén se hicieron 1.120 kilómetros.

Comenzó en el último trimestre de 2023, pero debió detenerse durante los dos últimos inviernos debido al clima. El plazo de obra es 18 meses efectivos, es decir, sin contabilizar las vedas.

Un dato saliente de esta obra es el ajuste hecho al proyecto para resguardar a los pehuenes característicos de la región. Una de las condiciones para avanzar en las tareas de pavimentación era garantizar que no habría afectación de especies protegidas.