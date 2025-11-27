Retomaron servicios en el municipio tras el levantamiento de la medida de ATE

Esta tarde finalmente luego de asambleas y reuniones, el municipio y los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acordaron abrir una mesa de trabajo por lo que el sindicato resolvió en asamblea levantar las medidas de fuerza que perjudicaban a la comunidad de San Martín de los Andes en general.

Dicha mesa de diálogo tendrá lugar a partir del lunes 1 de diciembre en el marco de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), instancia durante la cual se abordarán los temas planteados por el sindicato durante la semana.

La medida del levantamiento permitió que se retomen los servicios que prestan los trabajadores del Municipio por lo que todo debería volver a la normalidad.