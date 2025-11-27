Actualidad

Retomaron servicios en el municipio tras el levantamiento de la medida de ATE

Por: Lacar Digital

Fecha:

Esta tarde finalmente luego de asambleas y reuniones, el municipio y los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acordaron abrir una mesa de trabajo por lo que el sindicato resolvió en asamblea levantar las medidas de fuerza que perjudicaban a la comunidad de San Martín de los Andes en general.

Dicha mesa de diálogo tendrá lugar a partir del lunes 1 de diciembre en el marco de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), instancia durante la cual se abordarán los temas planteados por el sindicato durante la semana.

La medida del levantamiento permitió que se retomen los servicios que prestan los trabajadores del Municipio por lo que todo debería volver a la normalidad.

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
La Provincia combate incendios forestales en el norte y centro
Artículo siguiente
Catritre: Parques recuerda que esta prohibido estacionar en el acceso a la playa

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Comenzó la repavimentación en el aeropuerto Chapelco

Lacar Digital Lacar Digital -
Con el cierre preventivo de tres días durante esta...

Catritre: Parques recuerda que esta prohibido estacionar en el acceso a la playa

Lacar Digital Lacar Digital -
La Zona Sur del Parque Nacional Lanín solicita la...

Comienza la recepción de CV para hotelería y gastronomía de cara a la temporada de verano en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las personas interesadas deberán completar un formulario de postulación, eligiendo...

SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina