Rige la prohibición de no realizar fuego en sectores no habilitados de toda la provincia

Neuquén mantiene una política de “tolerancia cero” respecto al uso de fuego y pirotecnia, debido a las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos.

Si bien la secretaría cuenta con equipos y medios aéreos alquilados por la provincia en caso de que haya nuevos focos, la titular del área, Luciana Ortiz Luna, remarcó que es necesario que la gente colabore y siga las recomendaciones vigentes este verano. “El descuido de un segundo puede generar un desastre ambiental irrecuperable”, aseguró.

En este sentido informó que solo se podrá realizar fuego en campings habilitados, solo cuando el índice de peligrosidad de incendio se encuentre en color verde o azul. Por otro lado, y ante informaciones falsas que se difundieron a través de redes sociales, desde el Gobierno de la provincia se desmintió que esta prohibición alcance a los domicilios particulares.

A quiénes realicen fuego a pesar de las advertencias y en sectores no habilitados, se aplicarán importantes multas. Mediante una resolución provincial se modificaron y actualizaros los valores de las multas por quemas en lugares indebidos, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia. Se trata de una medida disuasoria, cuyas sanciones irán desde 1.700.000 pesos hasta 1.700 millones de pesos.

La graduación de las sanciones será determinada en función de distintos parámetros. Se tendrá en cuenta los antecedentes del infractor; la extensión del área afectada; el carácter y la actitud de colaboración frente a las medidas de prevención. La Ley Provincial 3305 (que establece procedimientos de protección ambiental relativos a las actividades de quema, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas), prevé apercibimiento, multa y suspensión o revocación de otras autorizaciones de quema.

De esta manera, desde el Gobierno Provincial suma esfuerzos para la prevención de incendios forestales y de interfaz; fortalecer el cumplimiento de las normas de uso del fuego; y garantizar respuestas rápidas y eficaces ante el riesgo ígneo.