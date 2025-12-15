River Plate repetirá su pretemporada 2026 en San Martín de los Andes

Marcelo Gallardo confirmó que River Plate realizará su pretemporada 2026 en San Martín de los Andes, replicando la experiencia del verano pasado. El plantel se instalará entre el 3 y el 18 de enero, entrenando en el Loi Suites Chapelco, donde las canchas estarán en condiciones para la preparación física y táctica del equipo.

Esta etapa será la más exigente antes del inicio del Torneo Apertura, y la presencia del Millonario vuelve a poner a San Martín de los Andes en el centro de la escena deportiva nacional, atrayendo la atención de fanáticos y medios especializados.