Robo en el Skate Park: recuperan material robado escondido entre pastizales

La Policía investiga un hecho de hurto ocurrido en el Skate Park del barrio Chacra IV, ubicado sobre calle Tromen y Ruta Nacional N°40, donde desconocidos sustrajeron seis tubos estructurales de color negro, algunos con detalles de soldadura en sus extremos.

El hecho generó malestar entre vecinos y usuarios del espacio público, dado que se trata de un lugar frecuentado habitualmente por jóvenes e infantes.

Tras la denuncia, efectivos de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur desplegaron un operativo en el barrio Chacra IV. Durante un rastrillaje minucioso, se logró localizar uno de los elementos sustraídos entre pastizales de calle Las Lajas, frente al Colegio Primario N° 8. El material fue incautado y puesto bajo resguardo siguiendo el protocolo de cadena de custodia.

La Fiscalía local tomó intervención en la causa y ordenó preservar el elemento secuestrado, además de continuar con las investigaciones para dar con el resto del material robado y los responsables del hecho.