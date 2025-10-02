Robó un celular en un comercio y fue detenido

El hecho se registró en una conocida verdulería de la ciudad. El sujeto, conocido del ambiente, entró a pedir una «changa» y en un descuido de los empleados, se robó un celular. Fue identificado por las cámaras y posteriormente fue demorado por la Brigada de Investigaciones.

Gracias a las cámaras de seguridad de una reconocida verdulería de la ciudad, ubicada en calle Perito Moreno, un conocido el ambiente delictivo, quedó registrado en momentos en que aprovechó el descuido de los trabajadores, para robar un celular y huir del lugar.

El delincuente, quién había ingresado a pedir trabajo, fue identificado gracias a las cámaras y donde se ve el momento exacto cuando toma el celular de uno de los trabajadores y lo mete en un de sus bolsillos traseros del pantalón y sale del lugar.

Una vez realizada la denuncia, personal policial de la Brigada de Investigaciones, comienza de manera sigilosa a realizar un seguimiento de cerca, toma de imagen del sujeto quien fue aprehendido en la vía pública.

Tras su demora, el ladrón quedó a disposición de Comisaria 23, donde se tramitan actuaciones judiciales.