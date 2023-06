>> Actualidad, Política

Esta mañana, el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvo una reunión con el CEO de YPF, Pablo Iuliano, en las oficinas de la empresa en la provincia, con quien hablaron de distintos temas referidos a la actualidad en Vaca Muerta, el trabajo, las inversiones y la relación de la productora con el gobierno provincial a partir del 10 de diciembre.

La reunión se da previa al viaje que hará el futuro gobernador a EEUU, para participar de un evento sobre energía convencional y no convencional organizado por la AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas). Figueroa integrará una misión argentina que participará de distintas actividades en las ciudades de Washington y Houston: “antes de partir, queríamos llevarnos la impresión del CEO de YPF, por ser una de las empresas del sector energético con mayor actividad en nuestra provincia”.

Durante la reunión, también se habló sobre la necesidad de avanzar en el Congreso con el proyecto para crear un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL). Figueroa destacó los avances alcanzados por la empresa que preside el santacruceño Pablo González, y recordó que el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional permitirá incentivar el desarrollo de toda la cadena de valor del GNL, donde consideró que YPF tiene un rol fundamental para el crecimiento sostenido de la producción de gas natural en Vaca Muerta.

Esta semana, el actual diputado nacional presentó una nota a la presidencia de la Cámara Baja y a la Comisión de Energía y Combustibles para pedir el pronto tratamiento de la iniciativa, considerando que se permitirá originar significativos montos de inversión, que no sólo se destinarán a la instalación de las plantas de licuefacción, sino también a la construcción de gasoductos dedicados exclusivamente a la provisión del gas natural, permitiendo un incremento significativo de la producción de ese vector energético. “Todo ello implica, tan sólo para una planta, inversiones superiores a los U$S 5.000 millones con destino al upstream, midstream y a la propia planta industrial, movilizando el capital no sólo de las grandes empresas sino también de numerosas Pymes regionales que prestan diferentes servicios”, indica en la nota.

Finalmente, considera que el país necesita avanzar rápidamente en la instalación de un polo proveedor de GNL, “pues somos los únicos que poseemos la materia prima para producirlo, y el posicionamiento en los mercados internacionales ya se está generando”. “El mundo está mirando a Neuquén por el potencial de Vaca Muerta, por eso tenemos la gran responsabilidad de gestionar este proceso de la mejor manera y contribuir al crecimiento de la Argentina, viendo también cómo nos va a impactar favorablemente a los neuquinos”.

“A través de la producción de Vaca Muerta, Argentina puede equilibrar su balanza de pagos. Debemos brindar las herramientas para que se generen las inversiones que la industria necesita, porque eso genera más y mejor trabajo para los neuquinos” consideró Figueroa y remarcó que al mismo tiempo viene impulsando medidas para que también se realice la inversión en infraestructura que la provincia necesita: “mejores servicios, seguridad, educación, salud; necesitamos inversiones reales de parte del Gobierno Nacional para el bienestar de nuestros ciudadanos”.