Rolando Figueroa y su gabinete: Julieta Corroza dio algunas pistas y habló de la vuelta al MPN

Fue la primera integrante del gabinete que se confirmó, aunque ya dio señales de lo que pasaría con otros ministerios. Además, dio su explicación de por qué «Rolo» la hizo dar un paso al costado en la elección de Plottier, a favor de Gloria Ruiz.

Se puede decir que el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, tiene dos manos derechas. Una es Juan Luis «Pepé» Ousset, el exconcejal que hoy lidera el equipo de la transición. La otra es Julieta Corroza, que se convirtió en la primera ministra de la recelosa lista del próximo gabinete, corriendose así de la elección de Plottier, a favor del candidato de la vicegobernadora, electa, Gloria Ruiz. Con la gobernabilidad aún en pie, Corroza explicó esta decisión, dio pistas sobre las carteras y habló sobre la vuelta de «Rolo» al MPN.

Ayer, Corroza participó del lanzamiento de la candidatura de Luis Bertolini para intendente de Plottier. En «Vos Al Aire» por RÍO NEGRO RADIO, consideró que su propio corrimiento fue un «gesto de jerarquía política» de parte de Figueroa. Señaló que se priorizó el «bien común», aunque no dejó de mencionar, aunque se «manejan con encuestas» lo que hizo Rolo fue «priorizar la convivencia».

Ruiz ya había demostrado que no daría marcha atrás con la decisión de presentar su candidato y, contaban quienes están cerca de los mandatarios electos, la relación con Figueroa se había vuelto muy tensa.

Corroza no hizo referencia directa a esto, pero sí recordó que para el mismo Rolo fue «muy difícil» cuando fue vicegobernador de Omar Gutiérrez. De hecho, resaltó que desde la campaña les había pedido que tengan un «trato muy especial con Gloria».

Julieta Corroza, la primera ministra de Rolando Figueroa: qué va a pasar con el gabinete

A pesar de haber surgido de la tensión electoral con Ruiz por Plottier, Corroza valoró que la primera persona que Figueroa anunció de su gabinete sea una mujer. Además, resaltó que ya había roto el molde al nombrarla jefa de campaña y que siempre tuvo muchas mujeres en sus equipos para estimar que su gobierno tendrá una fuerte presencia femenina.

Sin embargo, esto no parece corresponderse con la continuidad del ministerio de Mujeres y Diversidad. Al ser consultada sobre este punto, Corroza manifestó: «yo no le doy importancia a los nombres de los ministerios», pero no se va a volver atrás con las políticas de género.

Reforzó que no habrá marcha atrás con todas las políticas públicas, pero aclaró que los espacios deben tener un presupuesto real y no solo cargos nombrados.

Sobre su propio rol, afirmó que no le fue informado oficialmente, pero imagina que que va a estar relacionado a desarrollo social y trabajo territorial, que son las materias en las que viene gestionando. Le consultaron si podría llegar a ser jefa de gabinete y, entre risas, lo negó porque cree que ese rol ya tiene destinatario. No lo dijo, pero todo el mundo piensa en Ousset.

Además, anunció que están trabajando en un plan de becas que «va a ser el mejor del país» e incluso se animó a decir que de latinoamérica porque «va a ser revolucionario».

La futura ministra también habló de Salud, donde hay interés en saber si pueden conducir Luciana Ortiz Luna, diputada electa y una de las más importantes críticas al sistema sanitario actual, o Walter Erdozain, el médico autoconvocado que sacudió la política de Rincón de los Sauces pero no será candidato.

Sin arriesgar nombre, marcó un criterio clave para la selección al asegurar que Figueroa va a «a buscar a alguien que tenga un liderazgo importante«.

Entre las carteras sobre las que marcó que se debe realizar un importante trabajo, señaló a juventud, resaltando que la agrupación de jóvenes «rebeldes» que se formó alrededor de la campaña de Figueroa aún sigue trabajando en tareas sociales.

Julieta Corroza y la vuelta de Rolando Figueroa al MPN

Uno de los temas fuertes en la política neuquina es si Figueroa, victoria en mano, retornaría a las filas del MPN luego de desterrarlo de la dirección provincial que ostentó por más de seis décadas. Incluso la senadora Lucila Crexell, una de las que se fue pero no tanto del oficialismo, se animó a pedir que renuncien Gutiérrez y todas las autoridades para hacer una convocatoria amplia que haga retornar al gobernador electo.

El tema parece no gustarle nada a Corroza, que es la presidenta de Comunidad, el partido que llevó a Rolo a la victoria.

Reconoció que no habló con Figueroa sobre el MPN, pero consideró que no se puede «traicionar al electorado».

Remarcó que Comunidad «llegó para quedarse» y valoró que sea un espacio que ha podido amalgamar a personas de distintos espacios. Sostuvo que hay mucha esperanza depositada en esta construcción y que van a seguir trabajando para reforzarla.

