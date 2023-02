RUTA 7 LAGOS: COTESMA ACTIVA UN PUNTO DE WIFI EN RIO HERMOSO

>> Actualidad, Locales

La Cooperativa Telefónica de San Martin de los Andes acaba de habilitar el primer y único punto de conectividad en la Ruta de los Siete Lagos que brinda Wifi Libre a todo aquel que lo necesite a través de la Red Cotesma Libre, en Rio Hermoso.

El punto de conexión está ubicado en el Puesto de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Provincial N° 63 en la intersección con la Ruta Nacional N°40 en el tramo conocido como Siete Lagos.

Vale resaltar que no hay otro punto de conectividad en la Ruta Siete Lagos ya que no hay señal de celular en ese trayecto y la gente no puede conectarse por datos.

Se trata de un servicio fundamental tanto para las personas que tengan algún inconveniente en la ruta, así como para el uso de los pobladores y para la actividad turística.

Este servicio se enmarca dentro del programa Internet Gratis – Wifi Libre de Cotesma con el cual también se brinda el servicio gratuito en el Paso Internacional Tromen a Chile y en el Aeropuerto “Aviador Carlos Campos”.

En la zona urbana de San Martín de los Andes, Cotesma tiene activa la red Cotesma Libre en todo el trayecto de la Avenida San Martín, Terminal de Ómnibus, Costanera, Plaza San Martín y Plaza Sarmiento.

También está activando en otras plazas de barrios de la ciudad, como Villa Paur, Chacra 30, Vega Maipú y Las Rosas, entre otras.