Policiales

Salieron juntos a pescar y encontró a su amigo muerto a la orilla del río Curruhue

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El trágico episodio ocurrió el domingo en cercanías a Junín de los Andes. La víctima encontrada sin vida, era oriundo de Chacra 30, San Martín de los Andes.

Según fuentes extraoficiales, ambos amigos habían salido de pesca juntos. Al caer la tarde noche, ambos se perdieron de vista, por lo que uno de ellos, comenzó a buscar por las inmediaciones, al no tener contacto verbal ni visual de la víctima encontrada sin vida.

En un momento, su compañero de pesca, divisó un bulto cercano a la orilla del río y al dirigirse a ver, se encontró con el cuerpo inerte de su amigo. Inmediatamente dio aviso al personal policial de Junín de los Andes, quienes se acercaron al lugar.

Hasta el momento, no se saben los motivos de fallecimiento, por lo que se espera la autopsia para determinar las causales de muerte.

