Saloniti abrió las sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante

>> Locales

Saloniti manifestó que «la planificación para el año 2021 de las diferentes Secretarias municipales se centra en afianzar los objetivos esenciales de gobierno y profundizar las gestiones de financiamiento de los proyectos en un marco nacional y provincial de escasez de recursos». Además indicó: «Anhelo que nos respetemos, que nos ayudemos, les puedo asegurar que la gente va a hablar de un Concejo Deliberante que fue responsable, de un ejecutivo que dio lo mejor y dentro de unos años se entenderá lo que estamos viviendo hoy, entonces yo les pido mucha templanza, acá la gente tiene mucha experiencia, hay gente joven también, ayudémonos mas allá de las diferencias».

En el marco de la sesión presentó el proyecto de subasta de terrenos céntricos para la compra de tierras para Loteo Social; habló del asfalto para la Avenida Los Lagos, calle Las Lajas en Chacra IV y Lola Mora en Villa Vega, además de la continuidad de lo iniciado en pandemia en Las Gaviotas. Por otro lado, anunció el avance del proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus, la continuidad de las ciclovías por la Ruta 48 hasta la Epet 21; y dijo que se trabajará en la accesibilidad para personas con movilidad reducida, en otros temas.

En el discurso de apertura de sesiones legislativas, el intendente Carlos Saloniti, realizó un repaso del año 2020 y una proyección de los que será el 2021, para la gestión.

Además agregó: «es por ello que además se dará especial importancia a la gestión eficiente de los recursos humanos, a la organización interna y a la capacitación. Para ello la Secretaria de Gobierno ha elaborado un programa de trabajo que involucra a las áreas esenciales del municipio».

Compartimos el resto del discurso del Intendente Saloniti en la apertura de sesiones:

«Durante este año continuaremos implementando acciones dirigidas a reducir las desigualdades sociales, efectivizando así el acceso a los derechos sociales de la comunidad. Se trabajara con políticas integrales en pos de un accionar comunitario, interinstitucional e intersectorial. Se continuara priorizando la llegada con ayuda directa a los sectores más necesitados a través de las diferentes acciones que implementa la Secretaria de Desarrollo Social y Recursos Humanos.

También continuaremos impulsando con gestión política y fuerte presencia a nivel provincial y nacional los proyectos del Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030, como la nueva Terminal de ómnibus y el acueducto Rio Quilquihue, Caleuche-Los Robles.

Daremos prioridad a la ejecución de las principales obras de seguridad vial de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional Nº 40, iniciando la obra de la Rotonda de Bello en Convenio con Vialidad Nacional.

En materia de turismo seguiremos trabajando por el mantenimiento de la actividad y las fuentes de empleo. Sin dudas será un año marcado por un turismo con protocolos, con una demanda con preferencias de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, oferta que nuestra ciudad y la región cuentan con una variedad de recursos naturales y

profesionales que hará que muchos turistas nos elijan, dependerá de la sociedad toda que podamos seguir esta línea de trabajo con responsabilidad en beneficio del progreso de nuestra comunidad.

SECRETARIA DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

2

 Regularización en la emisión de los Certificados afectados por las Prórrogas

 Fortalecimiento Administrativo para concretar los trámites

 Implementación de nuevas dársenas de estacionamiento en el casco céntrico.

 Creación de la Dirección de Accesibilidades, oficina dedicada al análisis de factibilidad de nuevas obras públicas y privadas

 Generar Campañas audiovisuales de difusión y sensibilización sobre Discapacidad.

 Continuidad y fortalecimiento de la junta evaluadora de Discapacidad

 Implementar Programas de capacitación presencial y virtual para funcionarios públicos de entes nacionales, provinciales y municipales. Incluyendo asimismo jornadas de formación para docentes de todos los niveles con puntaje

reconocido por CPE.

 Proyectos de ordenanzas varias para promoción de derechos de las PCD.

 Incorporación de nuevos profesionales al equipo de junta evaluadora y programas de empleo

 Diseñar nuevos planes de actividades recreativas, deportivas y terapéuticas para PCD en espacios de gimnasios municipales.

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

Dirección de Administración y Despacho

Se realizaran reformas edilicias para mejorar el sistema por procesos instaurado.

Área de Mesa de entradas y salidas

Incorporación – rotación de personal para cubrir demanda de cadetería y coordinación institucional.-

Departamento de Recursos Humanos

Durante este año, en el que intentaremos reanudar con la actividad normal de nuestra dirección tras vivir un año atípico, proyectaremos nuestro trabajo en equipo para cumplir con las siguientes metas:

 Afianzar mecanismos de control para presentismo y ausentismo, en conjunto

con los mandos medios y el servicio de Medicina Laboral.

 Llevar a cabo entrevistas personalizadas con los/as trabajadores/as que

requieran de acompañamiento ya sea para motivación, llamados de atención, reconocimiento, etc.

 Destinar unos días al mes para recorrer de manera presencial diferentes sectores.

 Trabajar en conjunto con CIAP para arbitrar lo necesario para cumplimentar con lo pendiente en cuanto a concursos, regularización de las subrogancias

vigentes y de los contratos eventuales de larga data.

 Arbitrar medios para regularizar lo referido a indumentaria y elementos de seguridad. Lograr anticiparnos a los periodos de entrega de los mismos y notificar la obligatoriedad del uso de lo entregado, pensar en un plan de acción

en caso de detectar la omisión voluntaria o no del uso.

 Analizar en conjunto con la Técnica en Seguridad e Higiene el estado actual de las distintas dependencias municipales y en virtud a ello: idear planes de capacitación y de concientización del cuidado personal en el ámbito laboral, etc.

 Reuniones con los trabajadores/as en condiciones de jubilarse para un mejor acompañamiento dado que es un trámite extenso y el correspondiente reconocimiento llegado el momento.

 Mayor control y archivo de legajos personales y médicos, para lograr la prolijidad y efectividad de los pasos administrativos que se dan en nuestro sector: elaboración de decretos y contratos, notificaciones, recepción y

resolución ante reclamos, etc

 Actualizar estado de responsabilidades vehiculares de la planta total de vehículos municipales.

Plan de acción:

 Utilizar con mayor fluidez los canales de comunicación internos para fines

comunes.

 Implementar planillas compartidas para trabajar en conjunto con el área de

liquidaciones.

 Contratación de la Técnica en Seguridad e Higiene.

 Cubrir mediante convocatoria interna al menos, un puesto administrativo.

 Organizar de manera interna el personal para el efectivo funcionamiento de

nuestro sector.

 Lograr un clima laboral amable para lograr las metas propuestas.

DIRECCIÓN GENERAL DE LEGAL Y TÉCNICA

Firma de Acuerdo por Oficio Electrónico y la Firma Digital para recibir y responder requerimientos judiciales (actualmente en fase de exitosa prueba).-

Incorporación de un Scanner de Alta velocidad para cumplir con los requerimientos y disminuir el uso del papel.-

Departamento de Defensa al Consumidor

 Implementar planes de Educación al consumidor.

 Controlar con mayor frecuencia los precios.

 Generar una página de informe accesible para los consumidores.

 Renovación de computadoras.

 Incorporación de un espacio amplio para realizar audiencias sin tener que suspender la actividad diaria.

SUBSECRETARIA DE JUNTAS VECINALES

División Juntas Vecinales

 Fortalecer un Modelo participativo y de Gestión descentralizada.

 Regularización de las juntas vecinales que aún no lo han realizado.

 Fortalecer aquellas juntas vecinales que se encuentran en una acefalia

momentánea.

SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

 Obtener un Espacio físico definitivo (predio) para exámenes prácticos para Licencia de Conducir y futuro Parque Temático.

 Trabajar en conjunto con distintas áreas e instituciones en el armado del futuro Pliego de Licitación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros.

 Capacitar el personal del Área de Tránsito y Transporte.

 Reordenar los locales de la Terminal de Ómnibus. (Administrativo y Económico).

 Concretar en conjunto con Obras Publicas la colocación de Cartelería Vertical y

Reductores de Velocidad en distintos sectores del Ejido Municipal.

 Elaborar reglamentos en conjunto con áreas competentes del Ejecutivo y el Concejo Deliberante en referencia a Motorhome y casillas Rodantes y vehículos de Gran porte.

DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y MODERNIZACION

 Continuar con el registro de firma digital.

 Coordinar con Nación para la puesta en marcha del sistema Gestión

Documental Electrónica (GDE) que permitirá llevar la tramitación de todos los

procesos del municipio a un plano digital.

 Continuar trabajando para llevar adelante mejoras en la municipalidad a través de un convenio de la Legislatura del Neuquén con la asociación civil Red de Innovación Local.

 Elaborar un manual de procedimientos en el camino a la implementación del sistema GDE para la tramitación electrónica.

 Analizar la factibilidad de implementación del Sistema de Gestión de Obras Particulares (GOP): en nuestro municipio, que resulta una alternativa viable para dar respuesta a los reclamos de los profesionales respecto a las dificultades que se presentan a la hora de llevar adelantes sus trámites.

 Donación Pan American Energy: La Municipalidad, por intermedio de la Legislatura de la Provincia, ha recibido una donación en dinero de la empresa Pan American Energy, la cual se utilizará para la compra de escáneres que nos

permitan avanzar hacia la digitalización en línea con la implementación del sistema GDE.

 JUVENTUD Potenciar Inclusión Joven: A través de la articulación entre la Subsecretaría de Juventud de la Provincia y las áreas de Juventud municipales, estamos realizando el acompañamiento a distintos proyectos que se han presentado para recibir financiamiento a través de este programa que busca llegar a un cupo de 80 jóvenes en nuestra localidad. A esta línea de trabajo se suman 100 cupos gestionados por la Legislatura de la provincia, para el mismo programa, sobre los que estamos trabajando junto a la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Social.

 Trabajar articuladamente con el Programa Germinar, con líneas de financiamiento para Jóvenes Emprendedores de San Martín de los Andes.

 Trabajar junto a las Delegaciones municipales y las Juntas Vecinales en la detección y abordaje de las problemáticas que afectan a los jóvenes en los distintos barrios de nuestra localidad.

DELEGACIONES MUNICIPALES EL ARENAL, VEGA CENTRO y CORDONES DE

CHAPELCO

Durante el año 2021 se continuara con el proceso de descentralización, optimización del uso de recursos y participación vecinal iniciado en 2020.

Se planifica:

Continuar con la mejora de los espacios públicos

Recuperación y mantenimiento de edificios públicos

Mejoramiento del alumbrado público

Organización de eventos y actividades deportivas como la “Caminata del Día de la Mujer”, caminatas con adultos mayores en diferentes espacios verdes, caminatas organizadas con la junta vecinal de cada barrio, torneos de futbol,

salidas en bicicleta con niños etc.

Actividades educativas y culturales como clases de apoyo escolar primario en las distintas juntas vecinales. Talleres de grupos locales de música y de arte etc.

Talleres y capacitación comunitaria

Trabajar en un proyecto de bici senda desde el Barrio Chacra 32 hasta la Vega

Maipú (Barrio Nahuilen).

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

 Incorporar una oficina de atención al público.

 Trabajar con Programas de seguridad barrial, centralizando la instalación de cámaras por sectores barriales, independiente del sistema provincial de monitoreo.-

 Relevar espacios y colocar mallas protectoras en escuelas alejadas del ejido municipal, para evitar actos de vandalismo y roturas de vidrios.-

 Colocar cámaras en dichos establecimientos.

 Concretar colocación de cámaras en paradas de colectivos en conjunto con empresa de seguridad privada.

 Colocar cámaras, dentro del sistema provincial, monitoreado por policía en los callejones de torres, bello, en su empalme con ruta 40, callejón de gingins, en ambos extremos (norte y sur), y cámara en portal de acceso a Parque Nacional Lanín – ruta provincial 48 y 62, para tener registro de circulación de vehículos y el aumento de hechos en barrios ubicados en dichos sectores.

 Crear un cuerpo de gobierno y ciudadanía, con facultad de poder labrar infracciones de tránsito dentro de todo el ejido como así de ordenanzas netamente referentes a seguridad (consumo de alcohol en vía pública) independiente de los otros organismos internos municipales tanto en gestión como en la recaudación y administración de fondos. (proyecto de ordenanzas a presentar).

 Gestionar con áreas judiciales conferencias y capacitaciones en violencia institucional, y seguridad publica en referencia a todos los organismos e instituciones que integran el consejo de seguridad ciudadana.

 Trabajar en conjunto con delegaciones y área de comisiones vecinales con reuniones quincenales de requerimientos en seguridad integral y canalizar dichas demandas hasta su concreción (luminarias, etcétera).

Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos

 Relevar zonas críticas respecto a incendios Interfase

 Relevar zonas críticas respecto a desprendimientos de rocas

 Coordinar el volteo de rocas programadas, ruta Nacional Nº 40 camino a Catritre.

 Relevar y Planificar medidas de mitigación y remediación en el sector quemado ex mirador Centenario.

 Adaptación del programa “Camino a la escuela presencial”, con los planes de evacuación elaborados por Dirección Protección Civil y Gestión de Riesgos.

 Revisar y actualizar todos los planes de evacuación.

 Relevar zonas críticas y vulnerables con relación al arroyo “Maipú”, y escorrentías en las laderas de nuestra ciudad.

 Generar capacitaciones de RCP Y 1° SOCORRO, por parte de esta Dirección personal dependiente de nuestra Municipalidad, personal de las fuerzas, instituciones Gubernamentales y no gubernamentales.

 Actualizar mapeo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

 Actualizar trabajos de coordinación, mitigación y respuesta, para la época invernal.

 Incorporar y capacitar al personal de Protección Civil.

 Coordinar/intervenir en incendios estructurales, interfase, accidentes graves, búsqueda y rescate, e incidentes donde se vea amenazado la vida y bienes de las personas.

UNIDAD DE CULTO

 “Operador Socio Espiritual en Adicciones”, suscita la intervención estatal a través de Unidad de Culto en relación con los distintos credos en nuestra localidad por el creciente consumo de distintas sustancias adictivas o consumos problemáticos en adolescentes y adultos afectando seriamente a las familias y a la sociedad en general. Trabajar en forma conjunta con la Dirección General de Religión y Culto de Neuquén mediante cursos “on line” gratis destinados a líderes y pastores de los distintos credos que reciben en sus iglesias a personas en situación de adicciones o consumos problemáticos.

 “La Iglesia y los Desastres”, es necesario que las iglesias estén preparadas y organizadas para intervenir y socorrer en situaciones de erupciones de volcanes y/o movimientos sísmicos frecuentes en nuestra localidad. Crear un Comité de Manejo de Desastres a nivel local junto con “Protección Civil”, coordinando y capacitando voluntarios.

 Articular con otras áreas municipales claves para la ejecución de los proyectos.

Ejemplos: “Acción Social”, “Protección Civil”, “Juntas Vecinales”, “Delegaciones de los Barrios”, etc.

 Relevar e Incorporar nuevas instituciones religiosas a nuestro padrón de culto local.

 Facilitar la gestión para que los distintos credos puedan iniciar o terminar de registrarse en el Registro Nacional de Culto.

 Mantener la comunicación, en estos tiempos de pandemia, con la Unidad de Pastores locales y líderes en general para que haya control en los protocolos al realizarse los cultos.

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Los ejes principales de gestión para el 2021 son el mejoramiento en la atención al público a través fundamentalmente de la modernización y acercando el municipio al vecino mediante la descentralización territorial.

Por otra parte se trabajara sostenidamente en mejorar la recaudación a fin de contar con sustentabilidad económica que posibilite el cumplimiento de los servicios esenciales al contribuyente.

Actividades planificadas:

Para el año 2021 tenemos proyectado implementar:

7

CUENTA CORRIENTE: Se está trabajando con la gente de sistemas para implementar la cuenta corriente de cada contribuyente. Entre otras cosas se evitará la devolución de los pagos duplicados.

FACTURA ELECTRONICA: la implementación del envío de la boleta en forma de mail. Esto generará una disminución considerable en los costos de impresión y envío de las boletas a los domicilios de los contribuyentes. Por otro lado, el contribuyente que hoy no recibe la boleta por motivos ajenos al municipio, estaría en condiciones de imprimirla o directamente abonarla desde su computadora o celular, esto además de bajar considerablemente los costos del municipio, contribuye a la preservación del ambiente al dejar de utilizar papel.

BOTON MACRO y MACRO CLICK PAGO: Son herramientas ofrecidas por el Banco Macro. Este botón macro es una forma de pago que está figuraría dentro de la página del municipio y el click pago es una aplicación para bajar en el celular. Lo interesante de este ofrecimiento es que el banco puede financiarle a los contribuyentes que tienen

deuda con el municipio.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Para el año 2021 se priorizaran la reactivación de la obra del Parque Lineal Pocahullo, las obras de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional Nº 40, la búsqueda de fondos para asfalto de calles y dar continuidad al mejoramiento de la iluminación.

Actividades planificadas:

Travesía urbana de la Ruta Nacional Nº 40- Convenio en Gestión con Vialidad Nacional:

 Rotonda Intersección Ruta Nacional Nº 40 y Callejón de Torres

 Rotonda Intersección Ruta Nacional Nº 40 y Callejón de Bello

 Rotonda Ruta Nacional Nº 40- Sector Automóvil Club Argentino

 Dársenas de Transporte Público

 Colocación de barreras y pretiles. Medidas de seguridad en banquinas y accesos Barrios de la Vega. Cruces Peatonales.

 Señalamiento Vertical y Horizontal

Monto Total de Obra: $ 148.623.000 (pesos ciento cuarenta y ocho millones seiscientos veintitrés.-)

Se planifica iniciar la primera etapa priorizando la construcción de la Rotonda de Bello.

Pavimento Urbano.

Se prevé pavimentar las siguientes calles:

Acceso ambulancia Hospital/Gimnasio CH2 (400m).

Calle Las Gaviotas barrio Los Radales (300m).

Se gestiona el financiamiento para:

Av. Los Lagos (1.400m)

Continuación Callejón de Gingins y Callejón de Torres (3.500m)

Calle Las Lajas CH4 (500m)

Calle Lola Mora en Villa Vega San Martin (700m)

Circuito de colectivo Barrio Los Radales (1.500m)

Los Riscos (2.000m)

Reacondicionamiento de espacios públicos e intervenciones de paisajismo

Rotondas de acceso a la Ciudad, Ruta Nacional Nº 40

Rotondas Ruta 48, cruce RAN y nuevo Hospital

Rotonda Ruta 62 y callejón de Gingins

Ejecución del Programa de Intervenciones Urbanas de bolsillo

“Mi Plaza, Mi Barrio”.

Puesta en valor de las Plazas:

 Kumelkayen

 Jose Zanatta- Los Radales

 San Fernando

 Plaza Terminal de Ómnibus

Bicisendas

Terminación de aproximadamente 390 m de primer tramo bicisenda Ruta 48/Cuesta de los Andes mas segundo tramo de 600 m hasta el ACA.

En Gestion ante Vialidad Nacional bicisenda Ruta 48 hasta EPET 21.

Mantenimiento de Arroyos y Prevención de Inundaciones.

Para la temporada de estiaje de los arroyos Calbuco y Pocahullo se planifica la limpieza y mantenimiento de diversos sectores de acumulación de los cauces.

Mantenimiento del Arbolado Urbano

Se continuara con las tareas silviculturales de mantenimiento como podas y el apeo de árboles en peligro en diversas calles de la ciudad y espacios verdes.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Ante el contexto actual de Pandemia COVID 19 en el que vivimos, nos encontramos enfrentando una crisis social y económica sin precedentes, que no solo refleja sus consecuencias en el área médico-sanitario, sino que además impacta profundamente en la vida cotidiana que conocíamos generando secuelas en las dimensiones psicológicas, económicas, y ambientales de la población mundial y con ello la población sanmartinense que se acerca a esta Secretaria.

Las acciones que se llevaran adelante por esta Secretaria en el año 2021 son las siguientes:

-Se continuara atendiendo la demanda de pensionados, jubilados, trabajadores del sector gastronómico, el turismo, el transporte, la construcción, empleadas domésticas, comerciantes, etc., la cual ha quedado desempleada o con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades mínimas y básicas de subsistencia.

– Se continuara con la ayuda directa a través módulos de alimentos no perecederos, alimentos frescos y viandas a domicilio a través de la articulación con distintas organizaciones civiles, Pami e instituciones educativas y otras. -Con respecto a la entrega de viandas hay que destacar que esta labor continua vigente para las familias

que se hallan en ASPO por COVID en sus domicilios y en el Hotel del ISSN.

Se continuará gestionando al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de

Neuquén prestaciones sociales que garantizan la cobertura económica al día de la

fecha de más de 100 familias que atraviesan situaciones enmarcadas en la protección

de los derechos del niño, en la protección de familias que padecen situaciones de

violencia, familias que atraviesan afecciones de salud que impiden su inserción

laboral, etc.

-Se trabajara en la entrega de la Tarjetas Alimentar (programa Nacional) a más de 600

familias que residen en el área urbana y rural de esta localidad.

-Se continuaran las prestaciones municipales: cobertura de servicio de sepelio,

tramitación de ayudas económicas municipales, bono de gas, leña, vestimenta,

zapatos, colchones, frazadas, inclusión a Orza. 3136/0 (convenio con empresa de

agua potable por deuda),

Desde la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento Familiar se continuará

desarrollando las acciones propias del Órgano de Aplicación de la Leyes 2302 y 2785,

en coordinación con las instituciones afines a esas temáticas

El proyecto Crianza Comunitaria continuara organizando actividades para la primera

infancia siempre respetando las medidas sanitarias brindando un espacio lúdico para

las familias de esa zona específica.

Desde el Programa de Municipios Saludables, se trabajará: en el desarrollo del

Programa Proteger, Programa de prevención para población vulnerable en salud,

ACV, Alimentación Saludable, Actividad física, Difusión protocolos de salud

(pandemia), Prevención de problemas que nos presentó la pandemia (sedentarismo,

10

obesidad, enfermedades psicológicas), Mejoramiento de Plazas, Gimnasios al aire en

el Barrio Intercultural, Radales, Cordones del Chapelco y Ruca Hue.

Desde la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y

Mediación comunitaria, durante este año trabajaremos en poner en funcionamiento

tanto el dispositivo de protección en la casa de la mujer, como en el desarrollo de las

actividades comunitarias y temáticas 3en la misma (capacitación del personal)

Brindaremos asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia, brindaremos acceso al

programa «acompañar», trabajaremos para implementar en nuestra ciudad el botón

anti-pánico y la tobillera, firmaremos un convenio con el municipio y el INADI para

poder recepcionar denuncias de casos de discriminación. Pondremos a disposición

talleres, conversatorios y capacitaciones para las personas víctimas de violencia.

A partir de marzo comenzaremos con la capacitación de la ley Micaela en forma

presencial y la implementación del «compromiso de los funcionarios y funcionarias

contra la violencia laboral y moral dentro del municipio (firmado el año pasado).

Respecto al área de producción y empleo se planifica:

-Reemplazo de los puestos de la feria de emprendedores ubicada en la calle Elías

Sapag.

-Ejecución y seguimiento de los microcréditos otorgados en conjunto con el IADEP y la

Dirección de Economía Social de Provincia.

-Inscripción de la Subsecretaría en el Registro Nacional de Incubadoras.

-Habilitación de una cocina para productos cárnicos.

-Búsqueda de financiamiento para acompañar a nuestros productores en la

construcción de sus propias salas de elaboración.

-Impulsar a nuestros elaboradores a obtener la habilitación nacional de sus productos.

-Dictar capacitaciones sobre la cosecha de hongos en conjunto con el CIEFAP y la

UNCO para la correcta utilización del deshidratador.

-Trabajar en la creación de góndolas con productos locales, tanto en nuestra ciudad

como en localidades vecinas.

-Proyectar y ejecutar la remodelación de la Feria Intercultural de Productores del

Parque Lineal Pocahullo en conjunto con la Mesa Rural Lacar (incluiremos la compra

de un vehículo 4×4 de doble cabina en el documento, además de la creación de una

oficina para esta Mesa en el predio de la Feria).

-Reactivación de dicho espacio de comercialización en el que participan productores

urbanos, periurbanos y rurales.

-Reglamentación y fiscalización de ferias de pulgas.

-Acondicionamiento del espacio del Vivero Municipal. El mismo se utilizará como:

a) espacio educativo tanto para escuelas como para Talleres de Huerta

b) punto de acopio comunitario de restos orgánicos con múltiples aboneras

c) banco de semillas

d) intercambio de plantines por alimentos no perecederos destinados posteriormente a

comedores.

e) asistencia técnica para la confección de invernaderos y financiamiento del agropol.

Ejecución del Proyecto presentado a nivel Nacional de autoconsumo por un total de

cuatro millones de pesos argentinos. Se trabajará en conjunto con INTA, PRODA,

organizaciones sociales y el Barrio Intercultural.

-Ejecución del Programa de Reacondicionamiento del Barrio Canteras con la

construcción de diez micro túneles para vecinos y tres invernaderos de 4x7m para la

Sede Vecinal.

-Continuar con el dictado de Cursos de Introducción al Trabajo y Club de Empleo.

-Búsqueda de nuevos empleadores para entrenamientos de jóvenes beneficiarios de

estos programas y seguimiento de aquellos que ya se encuentran en pasantías

(actualmente son treinta chicos aproximadamente)

-Acompañamiento en la formulación de Programas de Empleo Independiente (en este

momento estamos trabajando con nueve proyectos)

-Ejecutar el Programa POTENCIAR, trabajándolo en conjunto con Juventud para cubrir

cien cupos.

De esta manera en el año 2021 continuaremos implementando acciones dirigidas a

reducir las desigualdades sociales efectivizando así el acceso a los derechos sociales

de la comunidad. Se desarrollaran políticas integrales en pos de un trabajo

comunitario, interinstitucional e intersectorial.

SECRETARIA DE TURISMO

Esta nueva realidad que estamos viviendo es impredecible, cambiante y con efectos

devastadores en la economía, la salud y nuestros patrones de comportamiento hasta

la fecha, afectando de manera total al mundo entero.

Es tiempo de formular estrategias y de ser capaces de responder a una demanda más

sensibilizada, más lenta para tomar decisiones, más afectada económicamente pero

que, sin duda, cuenta con más necesidad aún de disfrutar de una escapada, de unas

vacaciones para desconectar durante un tiempo de esta dura situación.

Consciente de esta nueva y convulsa realidad desde San Martín de los Andes

trabajamos en acciones de promoción alineadas con las necesidades específicas

asociados al impacto del COVID-19 sin dejar de responder a estrategias previas en

base a sus productos y mercados, pero atendiendo en estos momentos al proceso de

evolución de los mercados y sus capacidades para viajar.

En base a esto, se trabaja en coordinación con el Ministerio de Turismo de la Provincia

del Neuquén, El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, Intendencia del Parque

Nacional Lanin, Zona Sanitaria IV, Administración del Cerro Chapelco y asociaciones

intermedias para asegurar y mantener una apertura turística que beneficie al conjunto

de los Sanmartinenses, apoyando y gestionando protocolos para la recuperación de

los eventos deportivos y turísticos, retomar los mercados regionales para el producto

nieve que reanimen la economía de la ciudad.

En materia de conectividad aérea se coordinan con el gobierno provincial y Aerolíneas

Argentinas para retomar progresivamente las frecuencias que nuestro aeropuerto

12

aviador Carlos Campos había obtenido con un crecimiento sostenido los últimos tres

años.

Para el caso de los mercados regionales e internacionales se trabaja en coordinación

con la Dirección Nacional de Migraciones previendo protocolos para la llegada de

turistas de otros países.

Se realizaran fuertes campañas de sensibilización y cuidado del medio ambiente tanto

para turistas como para residentes en el marco de una actividad turística responsable

y sostenible, para tener una ciudad cada vez más linda para todos.

Sin dudas será un año marcado por un turismo con protocolos, con una demanda con

preferencias de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, oferta que

nuestra ciudad y la región cuentan con una variedad de recursos naturales y

profesionales que hará que muchos turistas nos elijan, dependerá de la sociedad toda

que podamos seguir esta línea de trabajo con responsabilidad en beneficio del

progreso de nuestra comunidad.

En un escenario incierto, para el que San Martín de los Andes plantea una estrategia y

líneas de trabajo que sirvan para ordenar y planificar sus próximos pasos mediante las

siguientes acciones y gestiones proyectadas para 2021

1. Se trabaja la formulación del Plan Estratégico de Turismo (PET SMA),

Basado en el plan Estratégico San Martín de los Andes 2030 (PESMA 2030).

En un contexto de pandemia es necesario reformular acciones y adaptarlas a la

realidad mundial y es esencial hacerlo de forma planificada. Es por ello que se

propone desarrollar una planificación estratégica basada en los lineamientos de

los ODS de la agenda 2030. Son los Objetivos:

a. Promover el crecimiento y desarrollo económico de la localidad de

manera sostenible e inclusivo de todos los sectores de la sociedad

local.

b. Reafirmar el posicionamiento de SMA, su imagen y su diferenciación

como destino turístico en la Patagonia.

c. Contribuir a la mejora de la calidad de vida, la generación de empleo y

la integración económica y social de sus habitantes.

d. Fortalecer el perfil de SMA como destino de montaña con un

crecimiento controlado edilicia y ambientalmente.

e. Otorgar mayor relevancia a la actividad turística, estableciendo mayores

presupuestos para la gestión municipal del turismo y orientando a las

nuevas inversiones que fortalezcan el destino.

f. Propiciar las relaciones interjurisdiccionales entre todos los organismos

públicos y privados del sector turístico local, regional, provincial y

nacional; incluyendo también a las comunidades originarias.

13

2. Implantar un Sistema de Calidad e innovación Turística desde una

perspectiva participativa y endógena, compatible con el perfil, estilo e identidad

de los servicios turísticos regionales.

a. Implementar gradualmente el sistema de calidad e innovación turística

propuesto en todos los servicios directa o indirectamente relacionados

con la actividad.

b. Plantear el desarrollo, implantación e implementación del sistema de

calidad e innovación turística, como prioritario y permanente en el

marco de las políticas turísticas locales y regionales, con alcance a 3

consignas claves:

i. Mejora continua.

ii. Innovación.

iii. Contribución a los ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

3. En proceso el Plan de Marketing Turístico Post COVID 19, plantea una

estrategia y líneas de trabajo que sirvan para ordenar y planificar los próximos

pasos en materia de comunicación y posicionamiento, pero además para que

pueda servir a sus empresarios como guía que permita orientar sus estrategias

de comunicación y comercialización en el corto y mediano plazo.

4. MARCA DESTINO. LOGO SMA. Nuevo lanzamiento del proyecto que fue

elaborado por la Secretaría de Turismo, con colaboración de la Cátedra de

Marketing de la Facultad de Turismo de la UNCo y contó con la participación

de actores del sector público y privado de la localidad con la finalidad de

obtener una imagen que represente la esencia de San Martín de los Andes

como destino turístico.

5. Bureau de eventos – Turismo de Reuniones. Uno de los sectores más

perjudicados en pandemia. Se está trabajando en el programa de

Reactivación del Turismo de Reuniones “Re-encontrarse”, que invita a

trabajar activamente entre los Organismos Oficiales de Turismo y los Bureaux,

para la reactivación económica y profesional del sector. Desarrollado desde el

INPROTUR acompañados por AOCA.

6. Remodelación edificio de turismo

Se está concretando un proyecto que planteaba la necesidad de contar con un

espacio exclusivo para la atención al turista, este cambio va acompañado de

una mejora tecnológica en el área, y proyectar un edificio autosustentable

mediante energías renovables.

7. Conectividad – Asegurar la llegada de turistas.

a. Gestión de nuevas líneas áreas para que desembarquen en el

aeropuerto aviador Carlos Campos, desde Buenos Aires y Otros puntos

del país.

b. Gestión de conectividad aérea internacional

14

c. Gestión con Vialidad Nacional y Provincial por obras de mantenimiento

e infraestructura de la red vial que nos conecta con todo el país y con

chile.

d. Seguimiento de obras en aeropuerto Aviador Carlos Campos.

e. Seguimiento de obra puente Collon Curá.

8. Mesa de protocolo intercultural:

Trabajar junto a concejales y las comunidades mapuches en reglamentaciones

y proyectos turísticos en territorio comunitario.”

9. Continuar con el trabajo en infraestructura, señalética y campañas de

sensibilización sobre la bicicleta como medio de transporte saludable.

SECRETARIA DE CULTURA

A partir de este año la Secretaría de Cultura incorporará a la Subsecretaría de

Educación, redefiniendo el rol de esta área municipal.

Punto Digital. El principal desafío que tendrá la Subsecretaría de Educación será el

traslado de Punto Digital al Centro Integrador Comunitario de Cordones del Chapelco.

Este traslado va a acercar las tecnologías de la información y comunicación a ese

barrio, generando un espacio de inclusión y de participación ciudadana.

Cultura.

Programa Reencuentro. Objetivo: recuperar de manera gradual la oferta de servicios

culturales presenciales en la ciudad, con gran alcance territorial. Tres líneas de acción:

1. Calle Cultural, que consiste en llevar artistas callejeros a los barrios;

2. Menú Cultural, que lleva arte y cultura a locales gastronómicos;

(estas dos propuestas comenzaron este verano y están teniendo muy buenos

resultados)

3. Estaciones Culturales. Serán 8, distribuidas mayormente en barrios, y

ofrecerán una amplia oferta de propuestas recreativas y de iniciación artística,

3 días a la semana, durante las tardes. Una de estas estaciones será la sala

Lidaura Chapitel, sumando nuevas actividades al espacio expositivo.

Teatro San José. Este año lanzará dos programas propios:

1. Teatro San José Presenta, que consiste en producir un ciclo de presentaciones

de gran calidad, a precios muy populares, apuntando a revalorizar el desarrollo

de las artes escénicas en el teatro.

2. Seminarios del Teatro San José; será un ciclo formativo, destinado a

trabajadores y trabajadoras del sector cultura.

Patrimonio cultural. Se presentará un proyecto de Ordenanza que unifica y actualiza

las normativas vigentes, incorporando nuevas categorías, como la de patrimonio

15

inmaterial, y redefiniendo políticas públicas que protejan el patrimonio arquitectónico y

el paisaje urbano, componentes fundamentales de nuestra identidad.

Sendero Urbano Autoguiado. Este proyecto se realiza en forma conjunta con la

Secretaría de Turismo y consiste en un recorrido de 11 estaciones ubicadas en el

casco céntrico, que relatan aspectos de la historia y cultura de la ciudad. El circuito

está destinado tanto a turistas como residentes y esperamos inaugurarlo antes del

invierno.

INSTITUTO DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Se planifica trabajar en los siguientes proyectos y gestiones de financiamiento para el

año 2021:

Adquisición de lotes para vivienda social. Se trabajara prioritariamente en esta

temática. Se presentó al concejo deliberante un proyecto de subasta pública con el

objeto de normar la modalidad de venta o canje de terrenos municipales con el objeto

de adquirir lotes sociales.

Construcción 12 Viviendas con ONG TECHO. Se gestionó ante provincia el

financiamiento para la construcción de 12 plateas en chacra 32 en la cual se

beneficiarán 5 vecinos de cooperativa Newen mapu y 7 de la cooperativa Rukahueche.

Las viviendas se construirán a través de un convenio con la ONG Techo. La mano de

obra será provista por la cooperativa de trabajo unión de Los Andes (UTEP).

Se ejecutara la obra la electrificación de 40 lotes en chacra 32 (lotes ya adjudicados a

la cooperativa Rukahueche) a través de un convenio con el EPEN.

Se completara la apertura de calles en Valle Alto chacra 32 para beneficiar a 39 lotes

municipales ya adjudicados. Se gestionó ante IPVU/ADUS el financiamiento de las

viviendas. Para este mismo sector se firmó un convenio con el EPEN para la

electrificación cuyos beneficiarios serán 39 lotes municipales, 19 lotes de la mutual

AMUPEPEN (empleados del EPEN) y el predio donde está la casa de la mujer.

Se completaran las gestiones ante provincia así como la recopilando toda la

documentación para el financiamiento de la obra de gas para 6 familias de chacra 28 .

Estamos trabajando en un convenio con IPVU/ADUS para un financiamiento por $2

millones para mejoramientos habitacionales con recuperó financiero. Este proyecto

será presentado al Concejo Deliberante.

Lote Intercultural. Se gestionó ante IPVU/ADUS el financiamiento para el lote

intercultural para poder finalizar una etapa pendiente y cumplir con los porcentajes de

avance a fin de seguir gestionando ante nación los próximos desembolsos para la

construcción de las viviendas.

SECRETARIA DE DEPORTES

16

Para el año 2021 se planifican las siguientes actividades, algunas de las cuales ya se

han ejecutado en los primeros meses:

Continuar con las obras edilicias y equipamiento del Gimnasio “Javier Carriqueo”.

Se continuara con las reparaciones edilicias y equipamientos de los Gimnasios y

espacios cerrados deportivos municipales.

Colonia Municipal Recreativa / Cultural, con la participación de aproximadamente 300

niños y Personas Discapacitadas (número de participantes sugerido por zona

Sanitaria)

Inauguración de la Cancha Municipal “Glorias del Futbol de SMA”.

Apoyo al Campeonato Argentino de “Kitesurf”.

Organización del Triatlón Aniversario de la Localidad, 2º Edición.

A partir del mes de Marzo, dará inicio la instrumentación de los Centros de Iniciación

Deportivos Municipales y Centros de Gimnasia para la Salud.

Se organizara en conjunto de distintos Clubes, los torneos Infanto – Juveniles de

Fútbol, tanto exteriores, como interiores, en la Cancha Municipal Glorias del Futbol de

SMA y Gimnasios Municipales.

Se organizaran calendarios Anuales de Competencias de Cross y Bicicletas de Ruta.

Se continuara con el Programa Invernal Escolar de esquí.

Se promoverá el Deporte a través de distintos eventos de gran magnitud, para toda la

comunidad, tales como, Rally, Argentino de Yudo, Olimpiadas de Empleados del IPVU.

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Durante el año 2021 se planifica:

Reestructurar y reorganizar los espacios funcionales de la Secretaria mudando las

oficinas a la zona centro de la ciudad.

Inaugurar una unidad específica de atención a profesionales e inversores que mejore

condiciones de información y tramitación en forma coordinada con la Secretaria del

CoPE.

Continuar con el proceso de modernización en forma coordinada con las acciones

implementadas desarrolladas por la Dirección de Juventud y empleo a través de la

implementación del expediente electrónico/firma digital.

Retomar en forma conjunta con el CoPE el funcionamiento del Taller Interinstitucional

de Planificacion en la medida que lo posibiliten los protocolos sanitarios.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN DEL CoPE

Para el año 2021 se continuara trabajando con el banco de proyectos priorizando el Proyecto de la Terminal de Ómnibus, el seguimiento de la ejecución del Programa Argentina Hace, la gestión e implementación del plan maestro del espacio público y los proyectos en gestión ante el ENOHSA.

Todas las acciones prioritarias se desarrollaran en unidades de gestión con las Secretarias de Obras Públicas, de Planificacion y de Economía y Hacienda en particular.

Actividades planificadas:

Proyecto Terminal de Ómnibus.

Se trabaja en la terminación del proyecto ejecutivo para financiamiento internacional en conjunto con la UPEFE provincial. Se encuentra en la fase final el desarrollo del proyecto ejecutivo. Se prevé su presentación ante el organismo de financiación en el mes de marzo de 2021.

Concurso Público de Ideas Re funcionalización Área Costanera del Lago Lacar.

Elaboración Bases del Concurso. CAN Regional 3- CFI-COPADE.

En ejecución. Financiamiento de equipo consultor para elaboración de las bases del concurso. Organizador del Concurso Colegio de Arquitectos de la provincia del Neuquen Regional 3. COPADE-CFI.

El objetivo del concurso es Diseñar y planificar las intervenciones urbanas, paisajísticas y ambientales que pongan en valor y mejoren la funcionalidad del área Costanera del Lago Lacar, priorizando el uso público con medidas integrales y un modelo conceptual de gestión que garanticen su sustentabilidad.

El Plan Maestro del Espacio Público estableció un protocolo de concurso público para intervenciones de diseño de nuevos espacios públicos o modificación de los existentes, según escala y envergadura, con la participación de organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales (Ordenanza Nº 11.896/18, artículo 9º, inc. k).

El protocolo administrativo se conforma con dos instrumentos principales de participación pública, a utilizar para la planificación y definición de intervenciones de los espacios públicos de la ciudad acorde a su escala y representatividad. Los instrumentos del protocolo son los concursos públicos y el diseño participativo de intervenciones de bolsillo. Los primeros son aplicables a los espacios y piezas emblemáticas y los segundos a las intervenciones de menor escala espacial como plazas de barrios.

El concurso será organizado por el Colegio de Arquitectos actuando el municipio como promotor. Los organismos auspiciantes son FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectura), COPADE y CFI.

Diseño Ejecutivo Desde Rio Quilquihue de obra de toma, acueducto, planta potabilizadora de San Martin de los Andes y red de distribución de agua potable de los barrios: Caleuche y Los Robles Este estudio surge de la necesidad de dotar de agua potable segura al área en expansión al norte del casco original de la ciudad de San Martín de los Andes, en consonancia con las recomendaciones del Estudio 1.EE.519 “Plan Maestro Urbano

ambiental de las zonas de expansión Periférica de la ciudad de San Martín de los Andes”.

Población: 5.754 Personas

Monto de Obra: $ 70.020.649 (Julio 2018)

Estado de Situación: En evaluación técnica Unidad Ejecutora PROAS II. ENOHSA.

Diseño Ejecutivo Sistema de Tratamiento de Efluentes – Red De Cloacas:

Caleuche -Covisal

Población actual (abr 2018): 420 hab.

Población futura (saturación): 1.295 hab.

Longitud Red colectora: 6.839 m

Tipo de proceso de tratamiento Planta de tratamiento: Lodos activados aeración extendida

Monto de las Inversiones: $ 37.817.549,80 (Abril 2018)

Estado de Situación: En evaluación técnica Unidad Ejecutora Programa Argentina Hace.

ENOHSA.

Plan Maestro del espacio Público de San Martin de los Andes.

Unidad de Gestión del espacio Público.

PROYECTO ARGENTINA HACE. Programa de Intervenciones Urbanas de bolsillo

“Mi Plaza, Mi Barrio”.

Puesta en valor de las Plazas:

 Kumelkayen

 Jose Zanatta- Los Radales

 San Fernando

 Plaza Terminal de Ómnibus

Monto de Obra: $ 14.050.649,73

Iluminación, solados, mobiliario urbano y parquizacion

Esta obra se iniciara durante el mes de febrero por administración a través de un equipo de la Secretaria de Obras Públicas.

Parque Lineal Pocahullo. Reactivación de la Obra.

En gestión de financiamiento monto obra básica por parte de Nación y requerimiento de pago re determinaciones con presupuesto provincial. En Diciembre de 2020 se envió informe completo del Estado de Situación de la Obra requerido por el Ministerio de Hábitat. La solicitud ha sido presentada por el gobernador ante la Secretaria de obras Públicas de Nación en febrero de 2021.

Plan Maestro de Saneamiento

Se trabajara en una actualización del Plan a fin de elaborar instrumentos para la búsqueda de financiamiento para obras de cloacas y mejoramiento de las plantas de tratamiento de efluentes.

Sistema de Tratamiento de RSU Orgánicos

Se ha elaborado una propuesta para el desarrollo de un Programa de Gestión Integral de los Residuos Orgánicos para la Ciudad de San Martin de los Andes a través de la implementación de una planta de tratamiento y compostaje y una serie de programas asociados de capacitación, extensión y educación comunitaria.

El proyecto tiene como objetivo principal la reducción del volumen de los residuos sólidos urbanos a recepcionar en la nueva Estación de Transferencia en proceso de construcción. Los residuos son trasladados diariamente al sitio de disposición final en Alicurá localizado a 150 km de distancia de San Martin de los Andes.

El desarrollo de la propuesta apunta a establecer las bases para gestión de tierras de dominio estatal que puedan ser afectadas al proyecto.

La implementación de la nueva Estación de Transferencia de los residuos sólidos urbanos implica el inicio de una nueva etapa en la gestión de RSU. No obstante es necesario reducir, reutilizar y valorizar la fracción orgánica generando recursos económicos y promoviendo la utilización y transferencia de tecnologías apropiadas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Se planifica trabajar en la gestión de tierras fiscales aptas y en la búsqueda de financiamiento.

Normativa reguladora de generadores especiales de RSU Se trabaja en un proyecto de ordenanza para regular el pago de una tasa por parte de los generadores especiales de RSU en el marco de la Ordenanza Nº 11.685/17.

Plan de Manejo Forestal Yuco Alto.

Se prevé realizar las tareas de traslado de rollizos y leña según cronograma anual. El convenio con la Administración de Parques Nacionales para el aprovechamiento sustentable de esta área data del año 1994. Se garantizara el abastecimiento de madera destinada a obras públicas y vivienda social así como leña para los próximos 5 años.

Conclusiones

Esperamos que este año podamos recuperar muchas de las cosas que contribuyen a trabajar con mayor previsión y eficiencia en los múltiples desafíos de gobierno. Sin duda se inicia una etapa de reconstrucción en donde será esencial el trabajo mancomunado de todos los estamentos del estado.

Estamos seguros que con la participación y la diversidad de ideas será factible avanzar con éxito en este camino en donde la salud, la equidad y la paz social serán fundamentales.