Saloniti: “con la licitación del CIART cobra forma uno de los sueños históricos de San Martín de los Andes”

El intendente, Carlos Saloniti, destacó que la apertura de sobres para la construcción del CIART “es una gran noticia porque se trata de un sueño histórico y porque la expresión artística y cultural ocupan un espacio fundamental en el desarrollo y en el progreso”.

El mandatario comunal asistió al acto realizado este miércoles en la Casa de Gobierno provincial, en el que cuatro empresas presentaron ofertas para la construcción de la primera etapa del Centro de Iniciación Artística (CIART) N° 5 de nuestra ciudad.

Durante el acto se conocieron las ofertas presentadas por las cuatro empresas interesadas en ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de 3.649.888.244 pesos, a valores de septiembre de 2025, y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Las propuestas fueron de las firmas MCON SA; Maiolo Julio César; Guigivan SRL; y Blackhall Construcciones SRL. La etapa actual contempla la construcción del volumen 1, con 1.052,30 metros cuadrados cubiertos y 432,35 de espacios exteriores, destinado a las áreas de Artes Escénicas y del Movimiento, que incluirán talleres de danza y teatro, vestuarios y utilería; así como a Artes de la Música y del Sonido, con aulas, estudio de grabación y depósitos.

“Seguimos invirtiendo en educación con una mirada federal e inclusiva. Esta obra acompaña a estudiantes y comunidades, consolidando una provincia que apuesta al futuro, la identidad y el acceso igualitario a la cultura”, señaló el gobernador Rolando Figueroa, quien encabezó el acto.

Saloniti enmarcó esta licitación en otras obras ques e están realizando en nuestra ciudad, en materia educativa y en infraestructura: “basta ver San Martín para ver cómo están avanzando las obras. La licitación del CIART es un hecho concreto, como lo estamos viendo en el avance de la obra del Cpem 96, la Escuela Integral N° 3, el aeropuerto Aviador Carlos Campos, o la factibilidad del gas para nuestros vecinos”.

“Uno no cosecha cuando quiere sino cuando los tiempos lo disponen. Y, en este caso, será cuando nuestros chicos estén en las escuelas nuevas que el Estado provincial está construyendo, como pasó a comienzos de año en las tres escuelas rurales que se inauguraron”, señaló Sañloniti, en referencia a los nuevos edificios de Lago hermoso, Pil Pil y Lolog.

“Estamos viendo en San Martín y en la provincia de Neuquén la inversión extraordinaria del Gobierno provincial. Estoy feliz como intendente y pido valorar lo que sucede en la provincia, con la dimensión de la obra pública y la presencia del Estado. Sin ese Estado neuquino, todo sería mucho más difícil”, reflexionó.

El intendente estuvo acompañado en Neuquén por el secretario de Gobierno, Matías Consoli; por el secretario del COPE, Martín Rodríguez; y por Iris Otaño, directora del CIART, una escuela que otorga de manera gratuita casi mil vacantes anuales a personas de diferentes edades y con talleres de diversas orientaciones artísticas. El CIART de San Martín de los Andes nació hace 43 años y es parte del sistema de educación pública provincial.

Otaño aseguró que “es importantísimo pensar, en Educación, estos espacios como espacios de formación de la ciudadanía”. Explicó que la institución surgió en 1982 y que hoy cuenta “con una matrícula de 900 estudiantes repartidos en dos sedes: la casita y un espacio municipal que nos prestan”.

“Desde el año 2006 se empezó a trabajar en este proyecto de edificio propio”, dijo Otaño y explicó que “esta es una escuela que aloja muchísima gente. Son 1.400 personas que cada año pretenden tener lugar y le podemos dar a 900. Esperamos que, en un espacio mucho más digno, mucho más hermoso, mucho más acondicionado y acorde, podamos seguir mejorando en nuestra calidad”.

“Si hay algo que quiero destacar es que en esta gestión cambiaron las cosas, en esta gestión pudimos dialogar, hablar de igual a igual y poner los problemas sobre la mesa; acordar, desacordar y llegar a acuerdos. Eso lo quiero poner en valor”, concluyó.

Al gobernador Figueroa lo acompañaron el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; y la delegada de la región Lagos del Sur, Eliana Rivera.