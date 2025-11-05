Saloniti: “Estamos viviendo un momento histórico en inversión provincial en educación”

El intendente Carlos Saloniti destacó el nuevo paso que dio el Gobierno provincial con la apertura de sobres para la construcción del edificio del centro de formación profesional 19 de San Martín de los Andes y calificó como “histórica” la inversión educativa, que se manifiesta en la construcción de nuevas escuelas, ampliaciones y en los edificios ya terminados.

Saloniti participó del acto en la ciudad de Neuquén durante el cual dos empresas presentaron ofertas para la obra: Blackhall Construcciones SRL y Guigivan SRL. La construcción demandará una inversión de casi 7 mil millones de pesos con un plazo de ejecución de 510 días corridos para el edificio que tendrá una superficie cubierta de 2300 metros.

Del acto participan a ministra de Educación, Soledad Martínez; los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset; y de Ecnomía, Guillermo Koenig; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; la delegada provincial en la región Lagos del Sur, Eliana Rivera; y autoridades de formación profesional.

Saloniti, remarcó que en San Martín de los Andes “estamos viviendo un momento histórico en materia de inversión educativa provincial” y reafirmó que” hay que seguir apostando por la educación pública y seguir creyendo en el Estado”.

Mencionó los avances de las obras del nuevo CPEM Nº 96, en Cordones de Chapelco; del nuevo edificio de la Escuela Integral N° 3; la ampliación del Cpem 13, de la Epet 21 y de la N°33 de Quila Quina y las ya entregadas escuelas 155 de Pil Pil, la 116 en Lolog y la 48 de Lago Hermoso. Además, durante este mes de noviembre está prevista la licitación del CIART N°5.

“Hay que seguir apostando por la educación pública, seguir creyendo en el estado y estar convencidos de lo que estamos haciendo”, remarcó el intendente Saloniti.