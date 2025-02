Saloniti felicitó y apoyó a los brigadistas en su regularización laboral

Lo hizo en su discurso durante la apertura de sesiones legislativas en el Concejo Deliberante, donde destacó el esfuerzo en la contención de incendios y su apoyo junto a los concejales para con los brigadistas, garantizando estabilidad laboral y proporcionando recursos desde el inicio de la emergencia en San Martín de los Andes.

El Intendente municipal hizo un espacio en su discurso de apertura legislativa para dirigirse a todo el personal que combate el incendio en Valle Magdalena «quiero hacer un paréntesis, primero felicitar todo el trabajo que está haciendo por los incendios, el enorme esfuerzo que están haciendo para contener el incendio a todas las instituciones y desde ya, a los brigadistas. También decir que tanto este intendente como los once concejales, cuando los brigadistas tuvieron un problema esencial que era el tema de la continuidad laboral, no tuvimos ninguna duda en ponernos al frente y plantearle al Gobierno Nacional que era necesario que haya esa estabilidad laboral para los brigadistas» y agregó «entonces no sólo uno en una emergencia acompañamos como municipio, sino que hemos acompañado en lo que nos han pedido en el momento que te lo piden y en las emergencias también, no hay que entorpecer, uno ha aprendido que tiene que dejar que cuando te llamen institucionalmente y te piden algo, ahí actuar y así hemos colaborado como municipio» expresó Saloniti.

En cuanto al acompañamiento de la ciudad en el incendio indicpo «digo municipio, es la ciudad de San Martín de los Andes que ha aportado la primera semana entre 4 y 5 camiones cisterna más el personal de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos, dejamos también después de una semana un camión regador por solicitud de la Ministra y así lo hemos hecho o con donaciones o con las cuestiones que nos piden puntuales. Pero digo, es importante también entender la dimensión, acompañar y entender que este cuerpo deliberativo y este ejecutivo acompañaron desde el día uno a los brigadistas del Parque Nacional Lanín, no solo ahora» finalizó respecto a la emergencia ígnea que se vive en la región.

