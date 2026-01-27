Saloniti recibió detalles sobre los proyectos para Torres, Gingins y las rotondas

La ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén, Tanya Bertoldi, informó al intendente Carlos Saloniti detalles del proyecto que anunció el Gobierno provincial para mejorar los accesos al centro de la ciudad.

La iniciativa, tal como anunció el gobernador, Rolando Figueroa, incluye la pavimentación de los callejones de Gingins y de Torres y la construcción de tres rotondas en Ruta Nacional, en los cruces con callejón de Bello, calle Molina Campos y callejón de Torres.

Estos proyectos habían sido acordados entre el Gobierno provincial y el Municipio, como parte de las prioridades en el mejoramiento de la infraestructura vial que lleve seguridad en la circulación y mejoramiento en los tiempos de tránsito. Las obras están incluidas en el Presupuesto provincial 2026, aprobado por la Legislatura.

La pavimentación de Gingins y de Torres y las tres rotondas tienen un presupuesto asignado de más de 8.000 millones de pesos para los próximos tres años. Para 2026, el Estado provincial asignó $1288 millones; para 2027, estableció $6.466 millones; y para 2028, son $609 millones.

Bertoldi estuvo acompañada por la secretaria de Obras públicas de la provincia, María Eugenia Ferrareso; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), Sebastián González; Gonzalo Peralta, coordinador del Ministerio de infraestructura; y Pablo Dietrich, presidente del ADUS IPVU. Por el Municipio, acompañó al intendente Saloniti el secretario de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán.