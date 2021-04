Salud: ¿Cómo sigue el conflicto?

>> Salud

En el inicio de la Semana Santa se vivieron momentos de tensión en dos tramos de la ruta que une a la capital neuquina con los principales centros turísticos de Neuquén. Arroyito fue el primer punto de conflicto donde se juntaron mas de 3500 automóviles y camionetas que viajaban desde distintas provincias del país a Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Traful, entre otros. El segundo punto de conflicto fue Junín de los Andes donde nuestros vecinos y vecinas de los hospitales regionales manifestaron su descontento ante lo acordado entre el Gobierno y ATE.

Varios puntos a favor tuvieron quienes se manifestaron ya que la población en general apoyó la lucha, aunque otro sector de la población no aprobó la metodología. Durante los cortes que duraron mas de 13 hs y que complicaron en principio el ingreso a las principales localidades turísticas, se vivieron momentos muy tensos cuando los mismos turistas varados en el corte decidieron no dejar pasar por ejemplo una ambulancia. Uno de los médicos que circulaba en esa ambulancia se salió de sí y se expresó ante los presentes «hace un año que estoy con esto y llevo un año sin poder ver a mis hijos tranquilo, no puedo mas con esto, dejenos trabajar!»

La asamblea de los trabajadores autoconvocados de Salud resolvió levantar los cortes de ruta alrededor de las 17, después de trece horas en los que el reclamo, la bronca y la tensión fueron creciendo. Aunque el Gobierno no tuvo ningún tipo de contacto, los manifestantes afirmaron que decidieron retirarse tras haber cumplido su objetivo: visibilizar el reclamo.

Según se resolvió en el corte, el lunes habrá asambleas en todos los hospitales para definir cómo sigue el plan de lucha. Este sábado por la tarde, además, los trabajadores del Hospital Heller realizarán un festival en la cancha de Boca (Doctor Ramón 3650). Será de 16 a 22 y habrá una decena de artistas y grupos musicales que acompañarán el reclamo.

Además surgió una propuesta de la convocatoria a un paro nacional de ATE -disidente de la conducción de ATE provincial-, que se podría concretar con movilización durante el próximo martes. En tanto que el miércoles, día de la sanidad, habría otra marcha con la comunidad.

Hasta ahora el Gobierno provincial se mostró esquivo a sentarse a una mesa de negociación con los autoconvocados. Incluso legisladores de la oposición trataron de interceder para acercar posiciones. Desde la Provincia reiteraron que se trata de una cuestión gremial que fue acordada con los representantes gremiales del sector.

Para ratificar su postura, este jueves por la tarde difundieron, a través de las redes sociales, los salarios que los médicos y enfermeros cobrarían con el último acuerdo salarial alcanzado.

Foto: Gerónimo – Junín de los Andes

El bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino emitió un comunicado en el que manifiestan el rechazo a los cortes de ruta «que afectan la circulación en este fin de semana y que claramente constituyen un delito de acción pública». Días atrás, tras una audiencia pública con los trabajadores de Salud en la que el MPN decidió no participar, legisladores de la oposición enviaron una nota a la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, solicitando una convocatoria a una reunión.